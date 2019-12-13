باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. إصابة 25 فى انفجار شرقى ألمانيا..حزب المحافظين يفوز بالانتخابات البرلمانية ببريطانيا..الاحتلال الإسرائيلى يمنع مسيحيى غزة من زيارة بيت لحم والقدس بعيد الميلاد

تمكنت السلطات المغربية من إنقاذ شابين مغربيين حوصرا وسط الثلوج قرب قمة تدغين، أعلى قمة بسلسة جبال الريف، بعد أن لجأ أحدهما إلى بث تسجيل فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى يناشدان فيه المسؤولين لإنقاذهما.

الاحتلال الاسرائيلى تمنع مسيحيى غزة من زيارة بيت لحم والقدس فى عيد الميلاد

قالت السلطات الإسرائيلية، الخميس، إن المسيحيين فى قطاع غزة لن يسمح لهم بزيارة المدن المقدسة، مثل بيت لحم والقدس للاحتفال بعيد الميلاد المجيد هذا العام.