باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. إصابة 25 فى انفجار شرقى ألمانيا..حزب المحافظين يفوز بالانتخابات البرلمانية ببريطانيا..الاحتلال الإسرائيلى يمنع مسيحيى غزة من زيارة بيت لحم والقدس بعيد الميلاد

إصابة 25 على الأقل فى انفجار بمدينة بلانكنبرج شرق ألمانيا
قالت مجلة فوكوس إن 25 شخصا أصيبوا فى انفجاربمدينة بلانكنبرج شرق ألمانيا.
اقتربت الأسهم الأوروبية من مستوى قياسى مرتفع اليوم الجمعة بفعل الآمال فى خروج بريطانى منظم من الاتحاد الأوروبى بعد فوز انتخابى كاسح لرئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ومؤشرات على توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجارة فى اللحظات الأخيرة.
رئيس الوزراء البريطاني جونسون
الأمم المتحدة: 25 مليون دولار إضافية مطلوبة لمساعدة السوريين فى فصل الشتاء
قدّرت الأمم المتحدة عدد من هم بحاجة إلى المساعدات فى سوريا خلال فصل الشتاء بنحو ثلاثة ملايين شخص، وبحسب الوكالات الأممية، هناك حاجة إلى 25 مليون دولار إضافية لتلبية الاحتياجات المنقذة للحياة فى الأشهر الباردة فى جميع أنحاء البلاد.
تمكنت السلطات المغربية من إنقاذ شابين مغربيين حوصرا وسط الثلوج قرب قمة تدغين، أعلى قمة بسلسة جبال الريف، بعد أن لجأ أحدهما إلى بث تسجيل فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى يناشدان فيه المسؤولين لإنقاذهما.
الاحتلال الاسرائيلى تمنع مسيحيى غزة من زيارة بيت لحم والقدس فى عيد الميلاد
قالت السلطات الإسرائيلية، الخميس، إن المسيحيين فى قطاع غزة لن يسمح لهم بزيارة المدن المقدسة، مثل بيت لحم والقدس للاحتفال بعيد الميلاد المجيد هذا العام.
قوات الاحتلال الإسرائيلى
حزب المحافظين حصل على أغلبية صريحة فى البرلمان البريطانى
قالت قنوات إعلامية إن حزب المحافظين البريطانى حصل على 326 مقعدا حتى الآن مما يمنحه أغلبية صريحة.
لقى 15 شخصا حتفهم إثر اصطدام حافلتهم بعربة نقل بضائع فى منطقة "قلعة سيف الله" بإقليم "بلوشستان" الباكستانى صباح اليوم الجمعة.
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