"اليوم السابع": شاب العالم يحولون المنتدى إلى منصة للتفاعل حول المستقبل

يقدم عدد "اليوم السابع" الصادر صباح غد السبت، تغطية شاملة عن افتتاح منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 5 آلاف شاب يحولون المنتدى إلى منصة للتفاعل حول المستقبل ويناقشون قضايا الأمن الغذائى فى أفريقيا والذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى بعض التغطيات الهامة وتحذير هيئة الأرصاد الجوية من موجة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تصل ذروتها الأحد والاثنين.

وإلى أهم العناوين:

- الرئيس السيسى يفتتح اليوم النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم.. 5 آلاف شاب يحولون المنتدى إلى منصة للتفاعل حول المستقبل.. يناقشون قضايا الأمن الغذائى فى أفريقيا.. والذكاء الاصطناعى والاستعداد للثورة الصناعية الرابعة.. انطباعات إيجابية للمشاركين الأجانب وتطور فى التنظيم.. فرصة مستمرة للحوار الثقافى وتبادل الخبرات العملية تنوع المشاركين داخليا وخارجيا يضاعف من عوائد المنتدى.. وأفريقيا أصبحت عنوانا مهما فى المنتدى - ضربة قوية للديكتاتور العثمانى.. «الشيوخ الأمريكى» يعترف بـ«مجازر الأرمن».. رئيس الهيئة الأرمنية لـ«اليوم السابع»: القرار انتصار للحق وتحول كبير للاتجاه السياسى الأمريكى.. ونتوقع أزمة جديدة فى تحالف أنقرة – واشنطن - طلبات الإحاطة تلاحق وزيرة التعاون الدولى بسبب عدم استغلال القروض - الحكومة تنفى 11 شائعة انتشرت خلال أسبوع.. لا صحة لتسريح 3 ملايين موظف تزامنا مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.. لا خصخصة لـ«الشهر العقارى».. «التعليم» تنفى أداء امتحانات الصف الأول الثانوى بدون نجاح أو رسوب.. و«الصحة»: لم يتم رصد أى حالات إصابة بالالتهاب السحائى - أبرزها جهود الدولة فى استعادة الأمن.. 5 أسباب وراء القفزة التى حققتها السياحة - مدرسة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم».. «ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة - الجيش الوطنى الليبى يخوض معركة الحسم لتحرير طرابلس.. استسلام 11 مسلحًا من مليشيات الوفاق بمحور صلاح الدينً.. المسمارى يؤكد: الجيش يفرض سيطرة جوية ومدفعية كاملة على العاصمة - عبدالمجيد تبون رئيسا للجزائر من الجولة الأولى بـ58.15%.. السيسى يهنئ الرئيس الجزائرى الجديد لفوزه فى الانتخابات ورئيس وزراء الجزائر الأسبق يحصل على قرابة 5 ملايين صوت - لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.. رسميًا الأهلى يعلن انضمام «كهربا» - «طاقة النواب»: الإنجازات فى حقل «ظهر» مبهرة.. وفد اللجنة ينهى زيارته لأكبر حقل للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط.. ويؤكد: مصر تسير بخطى ثابتة فى عهد الرئيس السيسى لتكون مركزا إقليميا للطاقة - «التعليم» تتسلم 100 ألف جهاز تابلت.. والتوزيع على الطلاب خلال الشهر الجارى.. مصادر: الوزارة تنتظر وصول الأعداد إلى 650 ألف جهاز.. والمديريات تواصل تجهيز فصول «أولى ثانوى» بالبنية التكنولوجية - وزيرا الإنتاج الحربى والتموين يبحثان التعاون فى مشروعات بالقارة الأفريقية - إنذار من الأرصاد.. سلامتك تبدأ فى القيادة الهادئة والملابس الثقيلة.. انخفاض 4 درجات.. ذروة التقلبات الجوية الأحد والاثنين.. وأمطار غزيرة ورعدية تمتد للقاهرة الكبرى



