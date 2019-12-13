القبض على شخص يدير صفحة على "فيس بوك" لبيع الألعاب النارية فى المطرية

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بترويج الألعاب النارية عبر صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تفيد بقيام أحد الأشخاص بنشر صور ومشاركات تتضمن الإعلان عن بيع ألعاب نارية "شماريخ" مجهولة المصدر على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" .

وأسفرت التحريات أن مرتكب الواقعة مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع (الأمن العام ومديرية أمن القاهرة) تم إستهدافه وضبطه بمحل إقامته.

وبالتفتيش تم ضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة، والذى بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصور والمشاركات، حيث تبين قيامه بإنشاء وإدارة صفحة أخرى تتضمن مشاركات عروض لبيع الشماريخ والألعاب النارية.

وبمواجهة المتهم المذكور إعترف بإرتكاب الواقعة، وقيامه بإنشاء صفحات لتوزيع وبيع الألعاب النارية عبر مواقع التواصل الإجتماعى للراغبين بغرض الاستفادة مادياً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.