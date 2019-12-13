سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 10:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة ترد على شائعة تفشى الالتهاب السحائى بين طلاب المدارس بالمحافظات

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 10:15 ص
الصحة ترد على شائعة تفشى الالتهاب السحائى بين طلاب المدارس بالمحافظات وزارة الصحة والسكان
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد تفشى الالتهاب السحائى بين طلاب المدارس بعدد من المحافظات، تواصل المركز  مع وزارة الصحة والسكان، التى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتفشى مرض الالتهاب السحائى الوبائى بين طلاب المدارس بعدد من محافظات الجمهورية، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أى حالات إصابة بين الطلاب بأى محافظة، وأن الوضع الصحى لطلاب المدارس آمن تماماً.

وفى سياق متصل، فهناك جهود وقائية مبذولة من قبل الوزارة لتجنب الإصابة بهذا المرض والمتمثلة فى تطعيم تلاميذ المدارس فى السنوات الدراسية "أولى حضانة – أولى ابتدائى – أولى إعدادى – أولى ثانوى" ضد مرض الالتهاب السحائى، بالإضافة إلى تطعيم المسافرين إلى الدول المتوطن بها هذا المرض، وكذلك المسافرين للحج والعمرة والفئات المستهدفة، وذلك لمنع انتشار المرض في مصر، كما تم وضع خطة وقائية أيضاً للتعامل مع أي حالات اشتباه فردية بالمنشآت التعليمية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ويتم التنسيق بشكل أسبوعي مع وزارة التربية والتعليم بشأن الأمراض المُكتشفة أو التي قد تظهر على أي طالب داخل أى مدرسة.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن إصابة 80 حالة بمرض "الجديرى المائى" بين طلاب المدارس بمحافظة أسيوط، مُؤكدةً أن حالات الإصابة تمثلت فى تلميذين فقط، وقد تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية حيالهما بعزلهما عن باقى التلاميذ لمنع انتشار الفيروس، مُشددةً على أن نسبة الشفاء من مرض "الجديرى المائى" تبلغ 100%، لكونه فيروس ضعيف ولا توجد منه خطورة.

وقد قامت الوزارة بوضع خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية بين طلاب المدارس، والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية خلال العام الدراسي الحالي 2019/2020، وذلك بما يضمن سلامة الطلاب، وتشمل هذه الخطة تثقيف تلاميذ المدارس بالعادات الصحية السليمة مثل غسل اليدين بصفة مستمرة، والعناية بالمظهر العام والنظافة الشخصية، وعدم استخدام الأدوات الخاصة بالغير واستخدام الأدوات الشخصية.


الجدير المائى

الألتهاب السحائى

الحكومة

الصحة

اسيوط

الحكومة تنفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: لا صحة لخصخصة مصلحة الشهر العقارى لعدم القدرة على ميكنة خدماته

الحكومة: لا صحة لخصخصة مصلحة الشهر العقارى لعدم القدرة على ميكنة خدماته

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

جونسون بعد فوزه بالانتخابات: سنخرج من الاتحاد الأوروبى 31 يناير المقبل

جونسون بعد فوزه بالانتخابات: سنخرج من الاتحاد الأوروبى 31 يناير المقبل

تعرف على 5 أرقام ارتبطت بمحاكمة 44 "داعشيا" بعد حجز القضية للحكم

تعرف على 5 أرقام ارتبطت بمحاكمة 44 "داعشيا" بعد حجز القضية للحكم

طقس سيئ الأحد والاثنين.. وأمطار غزيرة على السواحل الشمالية والقاهرة

طقس سيئ الأحد والاثنين.. وأمطار غزيرة على السواحل الشمالية والقاهرة

التعليم: المديريات تبدأ طباعة أسئلة أولى ثانوى الورقية الأسبوع المقبل

التعليم: المديريات تبدأ طباعة أسئلة أولى ثانوى الورقية الأسبوع المقبل

ذروة شهب التوأميات تمطر سماء مصر والوطن العربى بـ120 شهابا فى الساعة

ذروة شهب التوأميات تمطر سماء مصر والوطن العربى بـ120 شهابا فى الساعة

المتحدث باسم الجيش الليبى: ندعو المسلحين لتسليم أنفسهم ونضمن سلامتهم

المتحدث باسم الجيش الليبى: ندعو المسلحين لتسليم أنفسهم ونضمن سلامتهم

التليفزيون هذا المساء: آمنة نصير: الأزهر لا يواكب العصر وينقصه الاجتهاد.. مصطفى بكرى: الرئيس أصر على الإصلاحات الاقتصادية ورفض خداع المصريين.. شاهيناز: "ياعشاق النبى" أول أغنية قمت بغنائها فى طفولتى

التليفزيون هذا المساء: آمنة نصير: الأزهر لا يواكب العصر وينقصه الاجتهاد.. مصطفى بكرى: الرئيس أصر على الإصلاحات الاقتصادية ورفض خداع المصريين.. شاهيناز: "ياعشاق النبى" أول أغنية قمت بغنائها فى طفولتى

الصحف المصرية: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى.. النظام القطرى يواصل التآمر على مصر.. انطلاق منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.. والأهلى يشترط الحصول على 3 ملايين دولار لبيع أزارو فى الشتاء

الصحف المصرية: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى.. النظام القطرى يواصل التآمر على مصر.. انطلاق منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.. والأهلى يشترط الحصول على 3 ملايين دولار لبيع أزارو فى الشتاء

تعرف على آليات حصول ذوى الاحتياجات على وحدات سكنية بنظام الإيجار

تعرف على آليات حصول ذوى الاحتياجات على وحدات سكنية بنظام الإيجار

الكهرباء تناشد المواطنين الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المكشوفة على رقم 121

الكهرباء تناشد المواطنين الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المكشوفة على رقم 121

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة