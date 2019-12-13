الصحة ترد على شائعة تفشى الالتهاب السحائى بين طلاب المدارس بالمحافظات

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد تفشى الالتهاب السحائى بين طلاب المدارس بعدد من المحافظات، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتفشى مرض الالتهاب السحائى الوبائى بين طلاب المدارس بعدد من محافظات الجمهورية، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أى حالات إصابة بين الطلاب بأى محافظة، وأن الوضع الصحى لطلاب المدارس آمن تماماً.

وفى سياق متصل، فهناك جهود وقائية مبذولة من قبل الوزارة لتجنب الإصابة بهذا المرض والمتمثلة فى تطعيم تلاميذ المدارس فى السنوات الدراسية "أولى حضانة – أولى ابتدائى – أولى إعدادى – أولى ثانوى" ضد مرض الالتهاب السحائى، بالإضافة إلى تطعيم المسافرين إلى الدول المتوطن بها هذا المرض، وكذلك المسافرين للحج والعمرة والفئات المستهدفة، وذلك لمنع انتشار المرض في مصر، كما تم وضع خطة وقائية أيضاً للتعامل مع أي حالات اشتباه فردية بالمنشآت التعليمية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ويتم التنسيق بشكل أسبوعي مع وزارة التربية والتعليم بشأن الأمراض المُكتشفة أو التي قد تظهر على أي طالب داخل أى مدرسة.

‎كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن إصابة 80 حالة بمرض "الجديرى المائى" بين طلاب المدارس بمحافظة أسيوط، مُؤكدةً أن حالات الإصابة تمثلت فى تلميذين فقط، وقد تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية حيالهما بعزلهما عن باقى التلاميذ لمنع انتشار الفيروس، مُشددةً على أن نسبة الشفاء من مرض "الجديرى المائى" تبلغ 100%، لكونه فيروس ضعيف ولا توجد منه خطورة.

وقد قامت الوزارة بوضع خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية بين طلاب المدارس، والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية خلال العام الدراسي الحالي 2019/2020، وذلك بما يضمن سلامة الطلاب، وتشمل هذه الخطة تثقيف تلاميذ المدارس بالعادات الصحية السليمة مثل غسل اليدين بصفة مستمرة، والعناية بالمظهر العام والنظافة الشخصية، وعدم استخدام الأدوات الخاصة بالغير واستخدام الأدوات الشخصية.