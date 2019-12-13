الإسكان تخصص 16يناير المقبل آخر موعد لاستلام قطع الأراضى بسوهاج الجديدة

كتب أحمد حسن

أكد المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم تخصيص يومي الأربعاء 15 /1 /2020، والخميس 16 /1 /2020، لمن تخلف عن استلام الأراضى المتميزة بالمدينة فى المواعيد المقررة.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم البدء فى تسليم قطع أراضي إسكان عمارات متميزة بالمنطقة الجنوبية بحي الأشجار بالمدينة (214 فداناً)، والسابق حجزها بالقرعات العلنية بتواريخ 30 /7 /2016، و11 /11 /2017، و21 /4 /2018، و22 /9/ 2018 ، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 1 /1 /2020، وحتى يوم الخميس 16 /1 /2020.

وأضاف أنه، سيتم تسليم القطع من 100 : 120، يوم الأربعاء 1 /1 /2020، والقطع من 121 : 140، يوم الخميس 2 /1 /2020، والقطع من 141 : 160، يوم الأحد 5 /1 /2020، والقطع من 161 : 180، يوم الإثنين 6 /1 /2020، والقطع من 181 : 200، يوم الأربعاء 8 /1 /2020، والقطع من 201 : 220، يوم الخميس 9 /1 /2020، والقطع من 221 : 240، يوم الأحد 12 /1 /2020، والقطع من 241 : 260، يوم الإثنين 13 /1 /2020، والقطع من 261 : 278، يوم الثلاثاء 14 /1 /2020.