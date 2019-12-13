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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 06:23 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية.

1
 

الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

 

2
 

الحكومة: لاصحة لتسريح 3 ملايين موظف مع الانتقال للعاصمة الإدارية

 

3
 

قطع المياه 12 ساعة عن بولاق وشمال الجيزة وشارعى الهرم وفيصل وكفر طهرمس

 

4
 

إصابة 25 على الأقل فى انفجار بمدينة بلانكنبرج شرق ألمانيا

5
 

 

الإسكان: حجز أول وحدات سكنية بمساحة 116 مترا فى بورسعيد ودمياط الأحد

 

6
 

أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-12-2109 فى مصر

 

7
 

الرئيس الفلسطينى يصل شرم الشيخ للمشاركة فى منتدى شباب العالم

8
 

CNN: أرامكو السعودية أول شركة تبلغ قيمتها تريليونى دولار فى العالم

 

9
 

الأرصاد: غدًا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12درجة

10
 

الأهلي يعلن رسمياً التعاقد مع محمود كهربا لمدة 4 سنوات ونصف

 


الاهلى

اسعار الذهب

طقس

الأرصاد

أرامكو السعودية

منتدى شباب العالم

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