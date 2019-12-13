اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية.





الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية





الحكومة: لاصحة لتسريح 3 ملايين موظف مع الانتقال للعاصمة الإدارية





قطع المياه 12 ساعة عن بولاق وشمال الجيزة وشارعى الهرم وفيصل وكفر طهرمس





إصابة 25 على الأقل فى انفجار بمدينة بلانكنبرج شرق ألمانيا





الإسكان: حجز أول وحدات سكنية بمساحة 116 مترا فى بورسعيد ودمياط الأحد





أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-12-2109 فى مصر





الرئيس الفلسطينى يصل شرم الشيخ للمشاركة فى منتدى شباب العالم





CNN: أرامكو السعودية أول شركة تبلغ قيمتها تريليونى دولار فى العالم





الأرصاد: غدًا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12درجة





الأهلي يعلن رسمياً التعاقد مع محمود كهربا لمدة 4 سنوات ونصف