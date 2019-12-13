استمرار حالة الطوارئ فى المحافظات لمواجهة تدهور حالة الأحوال الجوية

كتب على عبد الرحمن

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، أن غرفة عمليات الوزارة والمحافظات مازالت تعمل تحسبا لسوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن كافة المحافظات تواصل رفع درجة الاستعداد لمواجهة طوارئ سقوط الأمطار.

وأضاف قاسم فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تم توجيه المحافظات بإتمام الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم سقوط الأمطار، قبل موسم الشتاء، واتخاذ كافة التدابير والاحتياجات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، حيث أجرت المحليات خلال الفترة الماضية أعمال صيانة وتطهير مخرات السيول، وبالوعات الصرف الصحى.

وشهدت محافظات القاهرة الكبرى وبعض المحافظات بالجمهورية، أمس الخميس، سقوط أمطار غزيرة، ضمن موجة الطقس السيئ وحالة عدم استقرار التى سبق أن أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية.





