استطلاع: حزب المحافظين البريطانى بصدد الفوز بأغلبية صريحة

رويترز

أشار استطلاع لآراء الناخبين البريطانيين الخميس إلى أن حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون سيفوز بأغلبية صريحة بواقع 86 مقعدا الأمر الذي سيمنحه الأرقام التى يحتاجها فى البرلمان لتمرير انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) يوم 31 يناير.

وأظهر الاستطلاع أن حزب المحافظين سيحصل على 368 مقعدا، وهو ما يكفى لأغلبية صريحة فى البرلمان المؤلف من 650 مقعدا. كما أفاد الاستطلاع بأن حزب العمال سيحصل على 191 مقعدا بينما سيحصل الحزب الوطنى الاسكتلندى على 55 مقعدا والديمقراطيون الأحرار على 13 مقعدا.