ارتفاع قطاع المنتجات المنزلية بالبورصة بنسبة 0.6% خلال الأسبوع الماضى

ارتفع قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بالبورصة المصرية بنسبة 0.6% خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، فيما تراجع قطاع الكيماويات بنسبة 6.3%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 3.7%، تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.6%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2.5%، فقطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 2.4%.
وهبط قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.1%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2%، تلاه قطاع التشييد ومواد البناء بنسبة 1.9%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.5%، ثم قطاعى الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والبنوك بنسبة 0.9%.
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