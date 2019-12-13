احالة مشرفى التمريض والنظافة بمستشفى ببا فى بنى سويف للتحقيق

وكلف الدكتور أحمد بغدادي ، مدير العلاج بمديرية الصحة الدكتور محمد عبد الفتاح ، بإدارة العلاج بمتابعة مستشفي ببا المركزي جنوب المحافظة ، وتم المرور مساء اليوم الجمعة علي جميع الأقسام والتأكد من تواجد طاقم النوبتجيه بالكامل وتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، وتلاحظ عدم جدية الإشراف على التمريض، وسوء حالة النظافة بالمستشفى، وتم إحالة مذكرة تتضمن نتائج المتابعة" ايجابيات وسلبيات" إلى وكيل وزارة الصحة فقرر إحالة المقصرين إلى الشؤون القانونية للتحقيق معهما.