سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 09:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

احالة مشرفى التمريض والنظافة بمستشفى ببا فى بنى سويف للتحقيق

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 07:51 م
احالة مشرفى التمريض والنظافة بمستشفى ببا فى بنى سويف للتحقيق الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل صحة بنى سويف
بني سويف - أيمن لطفي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر الدكتور عبد الناصر حميدة  وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إحالة مشرفي التمريض والنظافة بمستشفى مركزي إلى التحقيق لاهمالهما وتقصيرهما في الإشراف والمتابعة وأداء عملهما. 

 
وكلف الدكتور أحمد بغدادي ، مدير العلاج بمديرية الصحة الدكتور محمد عبد الفتاح ، بإدارة العلاج بمتابعة مستشفي ببا المركزي جنوب المحافظة ، وتم المرور مساء اليوم الجمعة علي جميع الأقسام والتأكد من  تواجد طاقم النوبتجيه بالكامل وتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، وتلاحظ  عدم جدية الإشراف على التمريض، وسوء حالة النظافة بالمستشفى، وتم إحالة  مذكرة  تتضمن  نتائج المتابعة" ايجابيات وسلبيات" إلى وكيل وزارة الصحة فقرر إحالة المقصرين إلى الشؤون القانونية للتحقيق معهما. 
 
 

 

 


بني سويف

صحه بني سويف

مستشفى ببا المركزي

التقصير في العمل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"تراثنا" معرض للحرف اليدوية المصرية على هامش منتدى شباب العالم

"تراثنا" معرض للحرف اليدوية المصرية على هامش منتدى شباب العالم

"متخرشمة".. زينة تودع عام 2019 بصورة ساخرة لها وجمهورها: أهم حاجة سلامتك

"متخرشمة".. زينة تودع عام 2019 بصورة ساخرة لها وجمهورها: أهم حاجة سلامتك

المطربة أمينة تجسد مكالمة "الخال عرفات" الشهير في فيديو جديد

المطربة أمينة تجسد مكالمة "الخال عرفات" الشهير في فيديو جديد

الروبوت صوفيا وفرقة حورس وموزار أبرز المشاركين بمسرح شباب العالم اليوم

الروبوت صوفيا وفرقة حورس وموزار أبرز المشاركين بمسرح شباب العالم اليوم

تامر حسني يتحول لملاكم مع خالد الصاوى قبل عرض فيلم "الفلوس" بإيام

تامر حسني يتحول لملاكم مع خالد الصاوى قبل عرض فيلم "الفلوس" بإيام

موجز6.. الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

موجز6.. الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

النائب العام يأمر بالاستماع لأقوال أطراف واقعة تعذيب طفل الطالبية

النائب العام يأمر بالاستماع لأقوال أطراف واقعة تعذيب طفل الطالبية

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

فيديو جراف.. كل الطرق تؤدى إلى أبطال جدد فى أوروبا

فيديو جراف.. كل الطرق تؤدى إلى أبطال جدد فى أوروبا

مليونيرات العالم لعام 2019.. 131 مليار دولار تضع مؤسس أمازون على رأس قائمة "فوربس".. بيل جيتس ثانيا بـ96.5 مليار دولار.. مؤسس "فيس بوك" بالمرتبة السابعة بـ62.3 مليار.. واللبنانى كارلوس الحلو خامسا بـ64 مليار

مليونيرات العالم لعام 2019.. 131 مليار دولار تضع مؤسس أمازون على رأس قائمة "فوربس".. بيل جيتس ثانيا بـ96.5 مليار دولار.. مؤسس "فيس بوك" بالمرتبة السابعة بـ62.3 مليار.. واللبنانى كارلوس الحلو خامسا بـ64 مليار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة