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7 معلومات عن 181 بئر رومانى فى مطروح.. الانتهاء من تطويرها فى يناير

الخميس، 12 ديسمبر 2019 01:00 ص
7 معلومات عن 181 بئر رومانى فى مطروح.. الانتهاء من تطويرها فى يناير بئر رومانى بمطروح
كتبت آية دعبس

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رغم مرور حوالى 1700 عام على الإمبراطورية الرومانية، إلا أن آثارها مازالت موجودة فى محافظة مطروح، حيث يتواجد 181 بئر رومانى يرجع لتلك الحقبة من التاريخ.
 
ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير أهم المعلومات الخاصة بالآبار الرومانية:
 
1- عددهم 181 بئر للماء جميعهم فى مطروح، فى مناطق "رأس الحكمة، مطروح، النجيلة، برانى".
 
2- حفرها الرومان لتخزين المياه واستخدامها فى الزراعة.
 
3- مع مرور الوقت نتيجة للعوامل الطبيعية تعرضت للردم، ولم تعد تستقبل مياه السيول والمطر.
 
4- سعة كل بئر منهم تتراوح من 2000 إلى 4 آلاف متر مكعب من المياه.
 
5- يتم حاليا إجراء عمليات تطهير لتلك الآبار من التراب المتراكم بها لتبدأ تخزين المياه من جديد.
 
6- هناك خطة للاستفادة من تلك الآبار لتغذية 25 مزرعة، بمطروح، من خلال الرى بالتنقيط.
 
7- من المنتظر أن يتم الانتهاء من تطوير الآبار منتصف يناير 2020.
 
 

نقيب الزراعيين

الابار الرومانية

مطروح

الساحل الشمالى

الزراعة

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