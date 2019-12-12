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6 معلومات عن آخر جلسات محاكمة المتهمين بـ"شغب جزيرة الوراق"

الخميس، 12 ديسمبر 2019 08:15 ص
6 معلومات عن آخر جلسات محاكمة المتهمين بـ"شغب جزيرة الوراق" المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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شهدت آخر جلسات محاكمة 35 متهما بـ"أحداث جزيرة الوراق"، التى تنظرها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، العديد من الأحداث المهمة منها ..

1 ـ الجلسة الماضية هى الجلسة الرابعة التى نظرتها المحكمة فى الدعوى.

2 ــ المحكمة أجلت القضية لجلسة اليوم الخميس 12 ديسمبر لسماع أقوال رئيس مباحث الوراق وقت الأحداث.

3 ـ شاهد الإثبات شعبان إبراهيم عطا الله رئيس الشئون القانونية بالأوقاف سابقا أكد خلال الجلسة أن هيئة الأوقاف المصرية تملك 9 فدادين و19 قيراطا وسهمين فى جزيرة الوراق، فضلاً عن فدانين ونصف تم بيعهما لأحد المواطنين.

4 ـ رئيس الشئون القانونية أكد أن الأرض مؤجرة لصغار المستأجرين، وشدد على أن العلاقة بين الطرفين علاقة إيجابية لمدة عام واحد، وفقاً للقانون 96 لسنة 92 الذى حدد العلاقة بين المالك والمستأجر.

5 ـ شاهد الإثبات محمد طه مدير عام بالرى أن الاعتداءات على الجزيرة تضمنت مبانى سكنية وأسوار.

6 - الشهود أكدوا أنه تم تعطيل تنفيذ قرار الإزالة بالجزيرة بسبب أحداث الشغب.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومن موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبتجة واستعراض القوة وقطع الطرق.

وجاء فى التحقيقات أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والرى والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالى فى عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب فى إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة.


جزيره الوراق

شغب جزيرة الوراق

محكمه الجنايات

احداث الوراق

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