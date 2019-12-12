564 زيادة بعدد الشركات المؤسسة في سبتمبر الماضي مقارنة بالعام الماضي

كتب: مدحت عادل

حقق مؤشر عدد الشركات التي تم تأسيسها في سبتمبر الماضي ارتفاعا ملحوظا، قياسا بنفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها في سبتمبر الماضي نحو 2209 شركة، مقابل 1645 شركة، وذلك بزيادة بلغت نحو 564 شركة.

ويشير التوزيع النسبي لحجم مصادر تدفق رؤوس الأموال، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن المصريين يستحوذون على نسبة 86.5% من إجمالي مصادر تدفق رؤوس الأموال بقيمة بلغت 6 مليار و613 مليون جنيه في سبتمبر الماضي، يليه المستثمرين العرب واستحوذوا على 8.5% من رؤوس الأموال التي دخلت مصر في هذا الشهر، بواقع 647.5 مليون جنيه، وأخيرا رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 5% بواقع 383.5 مليون جنيه.



عدد الشركات

وبالنسبة لتوزيع الشركات التي تم تأسيسها على القطاعات الرئيسية، كان القطاع الخدمي في صدارة القطاعات التي استحوذت على رؤوس الأموال في سبتمبر الماضي، بواقع 1086 شركة بنسبة 49.2%، يليه القطاع الصناعي بواقع 494 شركة بنسبة 22.4%، ثم قطاع الإنشاء بواقع 347 شركة بنسبة 15.7% من الإجمالي.