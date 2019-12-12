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5 شروط للحكم بتطليق المسيحية خلعاً.. تعرف عليها

الخميس، 12 ديسمبر 2019 08:00 ص
5 شروط للحكم بتطليق المسيحية خلعاً.. تعرف عليها محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل بعض المواطنين، عن شروط الحكم للزوجة المسيحية بالطلاق، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الشروط الواجب توافرها لطلاق الزوجة المسيحية طبقاً للقانون.

ويقول المحامى خالد محمد، إن شروط الحكم للزوجة المسيحية بالتطليق خلعاً هى :.

الشرط الأول:- أن يكون الزوجين غير متحدي الملة أو الطائفة، ويراعي أن يكون هذا التغيير قبل رفع الدعوى وأن تصدر شهادة من الملة أو الطائفة التي انضم أليها أحد الزوجيين بالانضمام وبممارسة الشعائر والطقوس.

الشرط الثاني:- أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها دون سبب من جانب الزوج ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية، وأن تخشى الزوجة ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

الشرط الثالث:- أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها، وتتنازل له عن جميع حقوقها المالية الشرعية من مؤخر صداق ونفقه متعه ونفقه عدة

الشرط الرابع:- ألا تفلح المحكمة في إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تندبهما لهذه المهمة.

الشرط الخامس:- أن تقرر الزوجة صراحة – أمام محكمة – أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

 

 

 


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الطلاق

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خلع

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