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4 وصفات من الطبيعة لنعومة قدميك فى الشتاء وعلاجها من الألم والتشققات

الخميس، 12 ديسمبر 2019 06:11 م
4 وصفات من الطبيعة لنعومة قدميك فى الشتاء وعلاجها من الألم والتشققات 4 طرق من الطبيعة لعلاج تشققات القدم فى الشتاء
كتبت أمل علام

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كشف موقع" Step to Health "، أن البعض يعانى من تشقق القدمين خلال فترة الشتاء، حيث إنه خلال الطقس البارد يحتاج الجلد إلى عناية خاصة، فالأقدام الناعمة والجميلة تعكس جمالك، ومع ذلك، فإننا غالباً ما نتجاهلها وتبدو جافة ومتشققة.

خطوات بسيطة لنعوة قدميك
خطوات بسيطة لنعومة قدميك

وقال الموقع، تعد التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة، والتقلبات الهرمونية، ونقص الرعاية، عوامل تجعل جلدك يجف بشكل خطير، خاصة جلد قدميك، بالإضافة إلى ذلك، هناك مشاكل أخرى يتعرض لها القدمين، مثل الفطريات والشقوق؟ لذلك.

نقدم 4 وصفات طبيعية للتخلص من مشاكل الأقدام فى فصل الشتاء..

على الرغم من أن العناية بالأقدام المنتظمة يمكن أن تساعد في الحفاظ على جمال القدمين والنعومة، إلا أن نقع القدم يمكن أن يكون إضافة رائعة لنظام الجمال الخاص بك، لا يقتصر الأمر على تليين والتخلص من الخلايا الميتة، ولكن أيضا لاسترخاء العضلات المتعبة.

يمكنك نقع القدم لتنعيم قدميك من خلال الاستفادة من خصائص بعض المكونات الطبيعية، ستعمل على تهدئة الألم بعد أداء عملك أو روتينك اليومي، ويحافظ على نعومة قدميك

تعرف على 4 طرق طبيعية لنعومة قدميك:

أولا: خل التفاح وزيت اللوز..

ستحصل على نتائج ممتازة عن طريق إضافة خل التفاح، وزيت اللوز إلى نقع قدمك، وذلك لأن الخل يساعد على منع نمو الفطريات والبكتيريا التي تسبب العدوى، كما أن زيت اللوز هو مرطب يساعد على علاج جفاف البشرة، عند استخدامهما معًا، تساعد هذه المكونات في إزالة الخلايا الميتة ونعومتها، عليك ان تقوم بتجهيز الماء الساخن واضافة القليل من خلال التفاح اليه، مع ملعقة كبيرة من زيت اللوز ونقع قدميك فيه لمدة من 15 الى 20 دقيقة، ثم قم بتجفيف قدميك.

ثانيا: ملح البحر وصودا الخبز مع زيت اللافندر..

فهذه المواد مريحة للقدم، بالإضافة إلى آثارها الناعمة ، من الأفضل القيام بذلك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع لتقليل التوتر، وتحسين الدورة الدموية للأقدام، بالإضافة إلى ذلك، فهو يقشر بشرتك أيضا، قم بوضع  4 ملاعق كبيرة من ملح البحر ،و6 ملاعق كبيرة من صودا الخبز ،و10 قطرات من زيت اللافندر، حيث يتم وضع هذه المكونات على الماء الساخن المناسب لك فى إناء، ويتم نقع الأقدام فيهم لمدة 20 دقيقة يتم تجفيفهما.

3. تليين قدميك مع الطمى "الطين"..

الطين هو وسيلة مساعدة علاجية ممتازة لتنعيم وتهدئة قدميك، يستخدم الطمى "الطين"، في مستحضرات التجميل الطبيعية لفترة طويلة بسبب خصائصه على صحة الجلد، إنه لا يساعد فقط على تقشير الخلايا الميتة، ولكن العناصر الغذائية الخاصة بها تخترق الجلد وتمنحه توهجًا صحيًا أيضا، ضع 6 ملاعق كبيرة من ملح إبسوم " وهو عبارة عن تلك الحبيبات الخشنة التي توجد في عبوة الملح، عادة ما يستخدمه الكثيرين لوضعه في ماء الاستحمام حيث يزيد من الاسترخاء والراحة وهي من أهم فوائد إبسوم الملح، كما أنه علاج منزلي رائع وبسيط للعديد من المشاكل الصحية الأخرى، ولكن هل تعلم أن له العديد من الاستخدامات المنزلية الأخرى، يطلق عليه سلفات الماغنسيوم أو إبسوم الملح، يرجع اسم إبسوم الملح إلي منطقة اكتشافه وهي إبسوم، بإنجلترا، يتكون إبسوم الملح من  الماغنسيوم والكبريتات، والتي تساعد في تحسين الصحة العامة بالعديد من الطرق المختلفة، حيث يتم اذابته بالماء الساخن ،مع وضع ملعقة صغيرة من زيت نبتة "سانت جون"، اخلط الطمى التجميلى مع هذه المكونات وامزجه، اغمس قدميك لمدة 20 دقيقة، كرر العلاج ثلاث مرات في الأسبوع.

لمنع تشقق الاقدام
لمنع تشقق الاقدام

4.

الزنجبيل وبيروكسيد الهيدروجين..

الزنجبيل وبيروكسيد الهيدروجين، والذى يعتبر من  المكونات الرئيسية للحد من الالتهابات، والألم الناجم عن التوتر، والإجهاد الزائد، كما أنه يساعد على التخلص من الخشونة والجفاف الزائد، حيث يتم ملعقتين من الزنجبيل المطحون، و 6ملاعق كبيرة من بيروكسيد الهيدروجين، مع الماء الساخن لدرجة حرارة مقبولة، اسكبها في حوض أو وعاء مع إضافة الزنجبيل، قم بنقع قدميك في هذا المزيج لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم جففهما جيدًا، كرر هذه العملية من  2 إلى 3 مرات في الأسبوع، ويفضل قبل الذهاب إلى السرير.

وقال الموقع، إذا كانت قدميك جافة، ولا يمكنك الانتظار لتهدئتهما بمجرد عودتك إلى المنزل، فاختار وصفة حمام القدم المفضلة لديك وقم بتجربتها.

 


تشققات القدم

خشونة القدم

علاج خشونة الاقدام

تشقق الجلد

التخلص من التشققات

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