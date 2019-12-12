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3 طلقات بالبطن أنهت حياة صاحب مغسلة فى 6 أكتوبر

الخميس، 12 ديسمبر 2019 02:17 م
3 طلقات بالبطن أنهت حياة صاحب مغسلة فى 6 أكتوبر جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت مناظرة وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في واقعة إطلاق شاب النار على صاحب مغسلة بمدينة 6 أكتوبر، نتيجة خصومة ثأرية بينهما، أن المتهم أطلق النار على المجنى عليه، أثناء توقفه بجاور المغسلة التى يمتلكها، وإصابة بـ3 طلقات ببطنه، حتى تأكد من مفارقته الحياة، ثم فر هاربا عقب ارتكابه الجريمة.

 

وتحفظ رجال المباحث على السلاح النارى المستخدم فى الجريمة، وتبين أنه سلاح خرطوش محلى الصنع، اعترف المتهم بحيازته لارتكاب الجريمة.

 

أحداث الواقعة تلقى بها قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا يفيد إطلاق أعيرة نارية أمام مغسلة ملابس، ومقتل أحد الأشخاص.

 

أسرع المقدم إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، والنقيبان محمود خميس على، وأحمد البطران، للانتقال لمكان الحادث، وتم تتبع خط سير هروب المتهم، حيث تمكنوا من القبض عليه وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى الجريمة، قبل مرور ربع ساعة على ارتكابها.

 

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم ارتكب الجريمة، بسبب خصومة ثأرية مع المجنى عليه مالك المغسلة، حيث أطلق عليه النار من سلاح خرطوش، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


جريمة قتل

قتل صاحب مغسلة

خصومة ثأية

مدينة 6 أكتوبر

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