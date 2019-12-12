سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:58 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

157 مليون 715 الف و 940 جنيه إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 09:53 م
157 مليون 715 الف و 940 جنيه إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية بضائع فى الجمارك
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفرجت الإدارة العامة لجمارك الأدبية برئاسة محمود محمد عبد الله خلال شهر نوفمبر 2019 عن مشمول 419 شهادة جمركية وارد نهائى بجميع الأنظمة ، وكانت أغلب البضائع الواردة كان أغلبها عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع عبارة عن زيوت نباتية ومجروش بلاستيك ومكونات تكييف - قطع غيار ثلاجات - مراوح  ) وقطع غيار أجهزة كهربائية وقطع غيار سيارات  وإكسسوار التليفون المحمول

 

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة حوالى 14 مليون  279 ألف 699 جنيه بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 122 مليون و 959 ألف 268 جنيه

كما بلغت الضرائب والرسوم لصالح وزارة التجارة ( أرباح تجارية وصناعية ) حوالى 20 مليون 476 الف 972 جنية  

 

كما تم تصدير 60 شهادة جمركية صادر  كان أغلبها عبارة عن سيلاج ذرة - دريس برسيم - يوريا وتم تحصيل رسم صادر  قدرة مليون و 771 الف 188 جنية ، وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الادبية خلال شهر نوفمبر 2019 حوالى 157 مليون و 715 الف و 940 جنيه .

 

 


وزاره الماليه

الضرائب

الجمارك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المالية: العاصمة الإدارية الجديدة سادس أكبر دافعى الضرائب خلال العام الماضى

الخميس، 12 ديسمبر 2019 01:29 م

فى سابقة قضائية.. تأييد حكم أول درجة وتعديله فى ذات الوقت بزيادة مبلغ الضريبة

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 07:17 م

مصلحة الضرائب: 206.3 مليار جنيه حجم المتأخرات الضريبية.. 142.3 مُتنازع عليها

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 05:45 م

الضرائب العقارية لـ"خطة البرلمان": أنجزنا 418 ألف طعن من أصل 437

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 04:22 م

4 يناير استمرار المرافعة فى دعوى تفسر عدم خضوع العلاوات الخاصة للضرائب

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 08:08 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

فيديو ..مصطفى محمد لمنتقديه : "إنتو مش فى دماغي"

فيديو ..مصطفى محمد لمنتقديه : "إنتو مش فى دماغي"

صور.. الزمالك يُسقط بيراميدز 2 / 0 ويصعد للمركز الرابع

صور.. الزمالك يُسقط بيراميدز 2 / 0 ويصعد للمركز الرابع

خليفة حفتر: الجيش الليبى منتصر لا محالة فى معركة طرابلس

خليفة حفتر: الجيش الليبى منتصر لا محالة فى معركة طرابلس

اليوم السابع.. السيسي: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى

اليوم السابع.. السيسي: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى

الحلو حلو لو صاحى من النوم.. شاهد ملكات جمال فرنسا عقب الاستيقاظ

الحلو حلو لو صاحى من النوم.. شاهد ملكات جمال فرنسا عقب الاستيقاظ

السيسى يعلن بختام منتدى أسوان انعقاد منتدى السلام والتنمية سنوياً.. ويؤكد: مستوى المشاركة الإفريقية الرفيع دليل على شعور ممثلى قارتنا بالملكية الإفريقية للمنتدى.. التوصيات تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات

السيسى يعلن بختام منتدى أسوان انعقاد منتدى السلام والتنمية سنوياً.. ويؤكد: مستوى المشاركة الإفريقية الرفيع دليل على شعور ممثلى قارتنا بالملكية الإفريقية للمنتدى.. التوصيات تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات

المقاولون العرب يتصدر جدول الدوري بعد الفوز علي المصري بهدف نظيف

المقاولون العرب يتصدر جدول الدوري بعد الفوز علي المصري بهدف نظيف

موجز الحوادث.. الإفراج عن 456 سجينا بعفو رئاسى وشَرطى

موجز الحوادث.. الإفراج عن 456 سجينا بعفو رئاسى وشَرطى

بومبيو: واشنطن ستفرض عقوبات على أى جهة تقوض مسار السلام بجنوب السودان

بومبيو: واشنطن ستفرض عقوبات على أى جهة تقوض مسار السلام بجنوب السودان

السيسى: منتدى أسوان تناول موضوعات منع الصراعات وحفظ السلام

السيسى: منتدى أسوان تناول موضوعات منع الصراعات وحفظ السلام

السيسى: توصيات منتدى أسوان تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات بأفريقيا

السيسى: توصيات منتدى أسوان تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات بأفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة