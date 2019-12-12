​وزير الأوقاف يشارك فى اجتماع مجلس وزراء الشئون الإسلامية بالعالم الإسلامى بالأردن

يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس، اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية.
ويعقد اللقاء لمناقشة عدد من القضايا ، منها : موضوع خطورة الفتوى بدون علم ، وموضوع ضوابط الحديث في الشأن العام ، وقد تم إدراج هذين الموضوعين بناء على اقتراح وزارة الأوقاف المصرية .
كما يناقش المجلس عددا من البحوث المقدمة ، منها إصداران هامان لوزارة الأوقاف المصرية ، وهما : كتاب الحوار الحضاري بين الشرق والغرب ، وكتاب مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة
ويدير وزير الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية الأردنى الدكتور محمد الخلايلة، اجتماع الدورة الثانية عشر للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي الذي سيعقد يوم غدٍ الخميس.
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