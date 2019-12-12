​وزير الأوقاف يشارك فى اجتماع مجلس وزراء الشئون الإسلامية بالعالم الإسلامى بالأردن

​يشارك الدكتور ​محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ​اليوم الخميس، اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية​.

ويعقد اللقاء ​لمناقشة عدد من القضايا ، منها : موضوع خطورة الفتوى بدون علم ، وموضوع ضوابط الحديث في الشأن العام ، وقد تم إدراج هذين الموضوعين بناء على اقتراح وزارة الأوقاف المصرية .

كما يناقش المجلس عددا من البحوث المقدمة ، منها إصداران هامان لوزارة الأوقاف المصرية ، وهما : كتاب الحوار الحضاري بين الشرق والغرب ، وكتاب مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة