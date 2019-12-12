وكيل تموين الأقصر: حملات يومية على الأسواق لضبط المخالفين

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بأنه تمت مواصلة الحملات اليومية على الأسواق والمحلات المختلفة لتحقيق أفضل خدمة لصالح المواطن الأقصري، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم إطلاق حملات على مدار الـ24 ساعة الماضية، والتى أسفرت عن ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية بأحد محلات الجملة بناحية جسر السيالة باسنا وهى كالآتي:- (120 كيلو جبن رومي عدد ستة قرص منتهى الصلاحية - 40 كيلو لانشون مختلف الأنواع - 40 علبة زبادى - 18 كيلو مش - 24 كيلو مخلل مختلف الأنواع - 8 كيلو حلاوة طحينية - 20 كيس توفى – 50 كيس مسحوق تمر هندي - 275 قطعة كيك الشيف - 18 علبة كاكاو - 30 علبة جبنة مثلثات نستو)، وجميع تلك السلع منتهية الصلاحية وبعضها يحتوى على حشرات وديدان.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أن الحملات أسفرت عن تحرير 18 محضرًا ومخالفة تموينية للمخابز والمحلات المخالفة، وجارٍ مواصلة الحملات لضبط المخالفات في كل أنحاء المحافظة بصورة يومية.