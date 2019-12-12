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وكالة الطاقة الدولية: مخزونات النفط العالمية قد ترتفع بشكل حاد

الخميس، 12 ديسمبر 2019 02:03 م
وكالة الطاقة الدولية: مخزونات النفط العالمية قد ترتفع بشكل حاد وكالة الطاقة الدولية
أ.ش.أ

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ذكرت وكالة الطاقة الدولية، أن مخزونات النفط العالمية قد ترتفع بشكل حاد، على الرغم من الاتفاق بين أوبك وحلفائها على زيادة تخفيضات الإنتاج، وأيضًا إنتاج أقل من المتوقع للولايات المتحدة ودول أخرى من خارج (أوبك).

وأوضحت الوكالة - في تقرير أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الخميس - أنه رغم التخفيضات الإضافية وتقليص توقعاتنا لنمو إمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك في 2020 إلى 2.1 مليون برميل يوميًا، قد ترتفع مخزونات النفط العالمية بمقدار 700 ألف برميل في الربع الأول من 2020.

وأضافت أنه حتى إذا التزمت مجموعة (أوبك) على نحو صارم بالاتفاق الجديد، وظل إنتاج دول أعضاء تعاني من مشاكل سياسية مثل (إيران - ليبيا - فنزويلا) مستقرًا، سيتم سحب 530 ألف برميل يوميًا من الخام فقط من السوق مقارنة مع إنتاج نوفمبر الماضي.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون من بينهم روسيا، الأسبوع الماضي، على كبح إضافي للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا في الربع الأول من 2020؛ لتحقيق التوازن في السوق ودعم الأسعار


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