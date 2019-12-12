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وفد يابانى يزور القاهرة لفتح أسواقها أمام البرتقال المصرى

الخميس، 12 ديسمبر 2019 02:19 م
وفد يابانى يزور القاهرة لفتح أسواقها أمام البرتقال المصرى بدء زيارة وفد يابانى للقاهرة لفتح أسواقها أمام البرتقال المصرى
كتب عز النوبى

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قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن وفدا من سلطات الحجر الزراعي اليابانى،  بدء زيارة رسمية للقاهرة  للتعرف على آليات واشتراطات التصدير المتبعة سواء فى المزارع أو محطات التعبئة والفرز  لفتح أسواقها لأول مرة أمام صادرات الموالح المصرية.

وأضاف العطار لـ " اليوم السابع"، أنه عقد اجتماع  مع الوفد اليابانى وتم إطلاعه على اشتراطات وآليات منظومة التصدير، متابعا أن الوفد زار مزارع الإنتاج، ومحطات التعبئة، وبحث  ايضا إمكانية فتح الأسواق  اليابانية أمام المنتجات الزراعية الأخرى مستقبلا، مؤكدا  أنه  خلال الزيارة الأخيرة للوفد الزراعى المصرى إلى اليابان شملت زيارة الموانئ والمطارات اليابانية للوقوف على الإجراءات الحجرية التى يقوم بها الجانب اليابانى، موضحا أن الجانب اليابانى يملك نظاما حجريا صارما.

وأوضح  رئيس الحجر الزراعى، أن مصر تخطط لفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام الصادرات الزراعية المصرية كأحد المهام الرئيسية للحجر الزراعى المصرى، مشير الى أن المفاوضات الأخير  بين الجانب المصرى واليابانى شملت الإعداد للاشتراطات الفنية التى تطلبها الأسواق اليابانية لضمان نفاذ الموالح المصرية إلى اليابان، لافتا إلى أنه تم عرض الملف الفنى بشأن اشتراطات تصدير الموالح والتوافق على تطبيق اشتراطات الصحة النباتية الدولية التى تطلبها السوق اليابانية، خلال زيارة الوفد الزراعى اليابانى إلى مصر .

 

وفد يابانى بالقاهرة لفتح اسواق بكين امام البرتقال (1)
وفد يابانى بالقاهرة لفتح اسواق بكين امام البرتقال (1)

وفد يابانى بالقاهرة لفتح اسواق بكين امام البرتقال (2)
وفد يابانى بالقاهرة لفتح اسواق بكين امام البرتقال (2)

وفد يابانى بالقاهرة لفتح اسواق بكين امام البرتقال (3)
وفد يابانى بالقاهرة لفتح اسواق بكين امام البرتقال (3)

وفد يابانى بالقاهرة لفتح اسواق بكين امام البرتقال (4)
وفد يابانى بالقاهرة لفتح اسواق بكين امام البرتقال (4)

وفد يابانى بالقاهرة لفتح اسواق بكين امام البرتقال (5)
وفد يابانى بالقاهرة لفتح اسواق بكين امام البرتقال (5)

وفد يابانى بالقاهرة لفتح اسواق بكين امام البرتقال (6)
وفد يابانى بالقاهرة لفتح اسواق بكين امام البرتقال (6)

وفد يابانى بالقاهرة لفتح اسواق بكين امام البرتقال (7)
وفد يابانى بالقاهرة لفتح اسواق بكين امام البرتقال (7)

وفد يابانى بالقاهرة لفتح اسواق بكين امام البرتقال (8)
وفد يابانى بالقاهرة لفتح اسواق بكين امام البرتقال (8)

وفد يابانى بالقاهرة لفتح اسواق بكين امام البرتقال (9)
وفد يابانى بالقاهرة لفتح اسواق بكين امام البرتقال (9)



 

 


وفد يابانى

الحجر الزراعى

الصحة النباتية

المنتجات الزراعية

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