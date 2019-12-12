وفد يابانى يزور القاهرة لفتح أسواقها أمام البرتقال المصرى

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن وفدا من سلطات الحجر الزراعي اليابانى، بدء زيارة رسمية للقاهرة للتعرف على آليات واشتراطات التصدير المتبعة سواء فى المزارع أو محطات التعبئة والفرز لفتح أسواقها لأول مرة أمام صادرات الموالح المصرية.
وأوضح رئيس الحجر الزراعى، أن مصر تخطط لفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام الصادرات الزراعية المصرية كأحد المهام الرئيسية للحجر الزراعى المصرى، مشير الى أن المفاوضات الأخير بين الجانب المصرى واليابانى شملت الإعداد للاشتراطات الفنية التى تطلبها الأسواق اليابانية لضمان نفاذ الموالح المصرية إلى اليابان، لافتا إلى أنه تم عرض الملف الفنى بشأن اشتراطات تصدير الموالح والتوافق على تطبيق اشتراطات الصحة النباتية الدولية التى تطلبها السوق اليابانية، خلال زيارة الوفد الزراعى اليابانى إلى مصر .
وفد يابانى بالقاهرة لفتح اسواق بكين امام البرتقال (1)
وفد يابانى بالقاهرة لفتح اسواق بكين امام البرتقال (2)
وفد يابانى بالقاهرة لفتح اسواق بكين امام البرتقال (3)
وفد يابانى بالقاهرة لفتح اسواق بكين امام البرتقال (4)
وفد يابانى بالقاهرة لفتح اسواق بكين امام البرتقال (5)
وفد يابانى بالقاهرة لفتح اسواق بكين امام البرتقال (6)
وفد يابانى بالقاهرة لفتح اسواق بكين امام البرتقال (7)
وفد يابانى بالقاهرة لفتح اسواق بكين امام البرتقال (8)
وفد يابانى بالقاهرة لفتح اسواق بكين امام البرتقال (9)
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