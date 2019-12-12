وفاة الضحية الثالثة فى حادث انفجار أسطوانة غاز بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

فارقت ربة منزل الحياة، نتيجة إصابتها بحروق متفرقة بأنحاء جسدها، أصيبت بها نتيجة انفجار أسطوانة غاز بالبدرشين، ورحلت الضحية بعد وفاة زوجها، وزوجته الأخرى في ذات الحادث.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد نشوب حريق بمنزل في البدرشين.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وتبين أن انفجار أسطوانة غاز وراء اندلاع النيران بالمنزل.

أسفر الحادث عن إصابة شاب يدعى "مصطفى.ح" وزوجتيه، وابنته، وتم نقلهم إلى المستشفى متأثرين بحروق في أنحاء أجسادهم.

تدهورت الحالة الصحية للشاب، ما أسفر عن مفارقته الحياة، وبعد مرور 4 أيام فارقت زوجته "ماجدة.أ" الحياة الثلاثاء الماضى، ثم لقيت زوجته الأخرى مصرعها، بعد تدهور حالتها الصحية، في الوقت الذى تتلقى فيه الطفلة العلاج بالمستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.