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استمراراً للقاءاته على هامش منتدى أسوان ..

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصومالى تعزيز آليات التعاون الثنائى بين البلدين

الخميس، 12 ديسمبر 2019 05:40 م
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصومالى تعزيز آليات التعاون الثنائى بين البلدين وزير الخارجية سامح شكرى يلتقى نظيره الصومالى
كتب: أحمد جمعة

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على هامش فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، نظيره الصومالى "أحمد عيسى عوض"، وذلك لتناول علاقات التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين، وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

 

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شُكري أكد خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية والروابط الوطيدة التي تجمع بين مصر ودولة الصومال الشقيقة قيادةً وشعباً، كما بحث الوزيران سٌبل تعزيز آليات التعاون الثنائي القائم بين البلدين، واستطلاع آفاق جديدة للتعاون في مجالات عدة.

 

وأضاف حافظ أن اللقاء تناول كذلك تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن مُستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، والتنسيق المشترك في موضوع أمن البحر الأحمر.

 

 


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