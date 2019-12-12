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وزير الخارجية اليمنى يبحث مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة تعزيز التعاون المشترك

الخميس، 12 ديسمبر 2019 02:26 م
وزير الخارجية اليمنى يبحث مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة تعزيز التعاون المشترك وزير الخارجية اليمنى محمد الحضرمي
عدن / أ ش أ /

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بحث وزير الخارجية اليمنى محمد الحضرمي، اليوم الخميس، مع الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو حسين جادين، تعزيز التعاون القائم بين المنظمة وحكومة اليمن.

وناقش الجانبان خلال اللقاء -حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت"- التعاون القائم بين المنظمة والحكومة اليمنية والبرامج التي تنفذها المنظمة في اليمن في مجالات الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الزراعي وإدارة الموارد المائية وتحسين القوة الشرائية ورفع الدخل للشرائح الفقيرة.

وأشاد وزير الخارجية بدور المنظمة في اليمن وتركيزها على المشاريع التنموية التي تمس حياة الناس وتسهم في تحسين الحياة المعيشية للأسر المنتجة في قطاعات الزراعة والثروة السمكية، مثمناً "مبادرة يد بيد" التي أطلقها المدير العام الجديد للمنظمة والتي تستهدف القضاء على الفقر بتركيز الأولوية على الدول الأقل نمواً وتلك التي تشهد أزمات غذائية.

وأكد الوزير الحضرمي دعم الحكومة للمنظمة وحرصها على تذليل كافة الصعوبات بما يضمن تنفيذ المشاريع وفقا للخطط المتفق عليها.

من جانبه، أعرب ممثل المنظمة الأممية عن تقديره للحكومة اليمنية وأجهزتها المختلفة ودورها في تسهيل أنشطة المنظمة، منوها بأن المنظمة ستعمل على التدرج في توسيع برامجها وفقا للحاجات المجتمعية.

 


اليمن

وزير الخارجية اليمنى

منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

الحكومة اليمنية

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