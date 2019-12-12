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وزير البترول: نفذنا 29 مشروعا خلال 4 سنوات باستثمارات27.3 مليار دولار

الخميس، 12 ديسمبر 2019 03:46 م
وزير البترول: نفذنا 29 مشروعا خلال 4 سنوات باستثمارات27.3 مليار دولار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
كتبت نورا فخرى

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قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إن السنوات الأربعة الماضية حتي نوفمبر 2019 شهدت تنفيذ 29 مشروع لتنمية حقول الغاز الطبيعي، بقيمة استثمارات قدرت بنحو 27.3 مليار دولار، وبمعدل إنتاج حوالي 7.6 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز  و44.3 ألف برميل يوميا ( مكثفات)

جاء ذلك خلال أولي الزيارات البرلمانيّة للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي ،  لتفقد أكبر حقل للغاز الطبيعي في مصر "ظهر"، بحضور وكيل البرلمان سليمان وهدان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد. 

وأضاف الملا، أن إجمالي معدلات الإنتاج القصوي لمشروعات "حقل ظهر" و "حقول غرب الدلتا" و "أتول" و"نورس" تقدر بنحو 6.5 مليار قدم مكعب يومياً. 

 

وتابع وزير البترول والثروة المعدنية، قائلا :  أن  الطفرة التي حققها قطاع الغاز في ظل الاكتشافات الهامة، أسفرت عن زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي بنسبة 75% خلال عام 2019، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في سبتمبر 2018 ، مؤكدا أن الاكتشافات الواسعة تساهم في زيادة بنسبة 100% من إنتاج الغاز الطبيعي عام 2020. 

 

ويضم الوفد البرلماني أكثر من 40 نائباً برئاسة المهندس طلعت السويدي، عصام بركات وحمادة غلاب وكيلا اللجنة وسحر عثمان، والسيد حجازي وفايقة فهيم، عبد السلام الخضراوي، عبد الباقي تركيا، سعيد طعيمة، محمد سلام، إيمان خضر، خالد عبد العال، نعمان فتحي نعمان، عادل عامر عبدالله، رمضان سليمان موسي، سامح حبيب، محمد الزيني، عبير السيد محمود . 

 

 


مجلس النواب

حقل ظهر

طاقة النواب

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