وزير الأوقاف يلتقى نظيره السعودى على هامش اجتماع وزراء الشئون الإسلامية

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نظيره السعودى الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ بحضور السفير شريف كامل سفير مصر بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك على هامش اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية لدول العالم الإسلامى بالعاصمة الأردنية عمان.

وذكر بيان للوزارة، أن اللقاء دار حول دعم أوجه التعاون بين الوزارتين فى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف وضرورة تحصين المنابر من غير المتخصصين وغير المؤهلين.

وأهدى جمعة نظيره السعودي جانبًا من إصدارات وزارة الأوقاف المصرية: كتاب الحوار الثقافي بين الشرق والغرب، وكتاب مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة، وكتاب مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السنة والسيرة، وكتاب هويتنا الوافية في زمن العولمة، وأهدي وزير الأوقاف السعودي كلا من نظيره المصري والسفير المصري بعمان نسخة من كتاب الله عز وجل.

ووصل وزير الأوقاف المصرى دكتور محمد مختار جمعة ونظيره وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إلى العاصمة الأردنية عمّان اليوم، ليترأس اجتماعات الدورة الثانية عشرة لأعمال المجلس، والتي ستقام الخميس، برعاية رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز.

وكان في استقبالهما لدى وصولهما لمطار الملكة علياء الدولي، وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور محمد الخلايلة.

وسيناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث سيتم بحث الموضوعات المقدمة من وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد المتضمنة استحداث لوائح وبرامج لتحصين المنابر من خطابات الكراهية، والتطرف والإرهاب، وموضوع القيم الإنسانية المشتركة والتعايش والتسامح، واستعراض تجارب وزارات الشئون الإسلامية والأوقاف في المواصفات الفنية والعمرانية في بناء المساجد وأعمال الصيانة، وتبادل الخبرات والأنظمة في مجال تعيين الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة والبرامج المناطة بهم والمسئوليات الموكلة إليهم، وأيضاً وسائل التواصل الحديثة ودور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاستفادة منها.

كما سيناقش المجلس، الموضوع المقترح من الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة العربية السعودية حول دور الأوقاف في زيادة الناتج المحلي في الدول الإسلامية.



ويختتم المجلس أعماله التي تستمر لمدة يوم واحد ، بإصدار بيان ختامي وتوصيات متعلقة بالقضايا التي تناولها.