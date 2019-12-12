وزيرة الدفاع الأسبانية تلتقى نظيرها الفلسطينى وتؤكد دعم بلادها السلام

كتبت: إنجى مجدى

ألتقت مارجاريتا روبلس، القائمة بأعمال وزارة الدفاع الأسبانية، رياض مالك -وزير الخارجية وشئون المغتربين الفلسطينى – على هامش مشاركته كرئيس للوفد الفلسطينى المشارك فى قمة التغير المناخى COP25 والتى تعقد حاليا فى مدريد خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر.

خلال اللقاء، الأربعاء، تم تناول علاقات الصداقة العميقة والتعاون- وعبرالطرفان عن قلقهما المشترك بسبب التدهور الخطير فى الموقف على الأرض و تطرقا إلى مناقشة مستقبل السلام.

وأشار الوزير الفلسطينى إلى ما أعلنه الرئيس الفلسطينى محمود عباس – بشأن الدعوة للإنتخابات البرلمانية والرئاسية فى فلسطين. هذا وقد أكدت الوزير روبلس دعم أسبانيا، مؤكدة التزام أسبانيا وموقفها الثابت والمعلن فيما يتعلق بعملية السلام فى الشرق الأوسط.