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وزيرة الدفاع الأسبانية تلتقى نظيرها الفلسطينى وتؤكد دعم بلادها السلام

الخميس، 12 ديسمبر 2019 01:37 م
وزيرة الدفاع الأسبانية تلتقى نظيرها الفلسطينى وتؤكد دعم بلادها السلام الأراضى المحتلة
كتبت: إنجى مجدى

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ألتقت مارجاريتا روبلس، القائمة بأعمال وزارة الدفاع الأسبانية، رياض مالك -وزير الخارجية وشئون المغتربين الفلسطينى – على هامش مشاركته كرئيس للوفد الفلسطينى المشارك فى قمة التغير المناخى COP25 والتى تعقد حاليا فى مدريد خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر.

 

خلال اللقاء، الأربعاء، تم تناول علاقات الصداقة العميقة والتعاون- وعبرالطرفان عن قلقهما المشترك بسبب التدهور الخطير فى الموقف على الأرض  و تطرقا إلى مناقشة مستقبل السلام. 

 

وأشار الوزير الفلسطينى إلى ما أعلنه الرئيس الفلسطينى محمود عباس – بشأن الدعوة للإنتخابات البرلمانية والرئاسية فى فلسطين. هذا وقد أكدت الوزير روبلس دعم أسبانيا، مؤكدة التزام أسبانيا وموقفها الثابت والمعلن فيما يتعلق بعملية السلام فى الشرق الأوسط.

 

 

 


اسبانيا

فلسطين

تغير المناخ

قضية السلام

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