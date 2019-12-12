هيئة الصرف تنظم ندوة بكنيسة أثنانسوس بقليوب لتوعية المواطنين بترشيد المياه

كتبت أسماء نصار

نفذت الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم أداء شبكات الصرف، التابعة للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، ندوة بكنيسة أثنانسوس بقليوب بعنوان مشاركة المجتمع المدنى فى توعية المواطنين فى مجال ترشيد استهلاك المياه و المحافظة عليها من التلوث.



وتم التعريف بحجم المشكلة المائية فى مصر وطبيعتها والتأكيد على استراتيجية الدولة في مجال الشأن المائي والمتمثلة في اﻷربع تاءات من تحسين وترشيد وتنمية وتوعية وتهيئة البيئة المواتية لمواجهة التحديات التى تجابه الشأن المائي بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللامسؤلة من بعض فئات المجتمع.



ركزت الندوة على ضرورة التوعية بمشكلة تناقص نصيب الفرد من المياه وبث روح السلوكيات الايجابية فى نفوس النشء للمحافظة على كل قطرة مياه والتحول من ثقافة الوفرة الى ثقافة الترشيد .



كما تضمنت الندوة التعريف بوضع مصر المائى الحالى والتحديات التى تواجه الموارد المائية فى مصر وآليات الحفاظ عليها وحمايتها من الهدر والتلوث، وكذلك الحفاظ على المياه من منظور أخلاقى ودينى.



وحثت الندوة على التشجيع على ضرورة الحديث فى قضية ترشيد اﻹستخدام وأهمية الحفاظ على نهر النيل وفرعيه وكافة المجاري المائية من التلوث والتعديات والتأكيد على ندرة ومحدودية حصة مصر المائية وطرق تعظيم كل قطرة منها.