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الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:31 م
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هيئة الانتخابات الجزائرية: الإعلان عن نتائج الاقتراع "فور جمع معطيات الفرز"

الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:30 م
هيئة الانتخابات الجزائرية: الإعلان عن نتائج الاقتراع "فور جمع معطيات الفرز" محمد شرفى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر
الجزائر /أ ش أ/

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قال محمد شرفى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، اليوم الخميس، إنه سيتم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية "فور جمع كل المعطيات الرسمية للفرز"، موضحا أن السلطة ستعلن عن النتائج الأولية وأن المجلس الدستورى سيعلن لاحقا عن النتائج النهائية للانتخابات التى جرت اليوم.

وأضاف شرفى - فى مؤتمر صحفى مساء اليوم بالجزائر العاصمة - أن عملية فرز الأصوات تتم بمراكز ومكاتب الاقتراع بحضور الناخبين وممثلى المرشحين وهذا تحت إشراف اللجان الانتخابية البلدية والولائية برئاسة قاضى ونائبه الذى هو ممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وهذا لضمان شفافية اكبر فى عملية الفرز.

وأشاد بالتحكم فى النفس والبصيرة التى تحلى بها المسؤولون فى مواجهة التجاوزات التى طالت بعض مراكز الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية التى جرت اليوم، بغية حفظ النظام العام.

وقال شرفى ردا على التجاوزات التى طالت بعض مراكز ومكاتب التصويت فى بعض المناطق، "لا ننكر حصول بعض التجاوزات فى بعض المناطق تحول دون سريان الانتخاب بصفة هادئة والصعوبات التى تخلقها للمواطنين الراغبين فى أداء واجبهم الانتخابي".

وأضاف "نشيد بالتحكم فى النفس والبصيرة التى تحلى بها المسؤولون بغية حفظ النظام العام". وأشار إلى أنه لمواجهة هذه الصعوبات تم إيجاد بديل بتحويل مكان الاقتراع إلى أماكن أخرى أكثر أمنا".

وأوضح أنه يحق للمرشحين وممثليهم تسجيل ملاحظاتهم فى محاضر الفرز فى حالة وجود تجاوزات وثم الطعن على مستوى المجلس الدستورى بعد صدور نتائج الانتخابات.

 


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