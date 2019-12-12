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هشام طلعت مصطفى: السوق العقاري ستتحسن في 2020 بدعم من مبادرة الـ50 مليار جنيه

الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:11 م
هشام طلعت مصطفى: السوق العقاري ستتحسن في 2020 بدعم من مبادرة الـ50 مليار جنيه هشام طلعت مصطفى

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توقع هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن تشهد السوق العقارية تحسنا خلال العام المقبل 2020، بفضل المبادرة التي أعلنتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، لدعم القطاع العقاري، والبالغ قيمتها 50 مليار جينه.

وأوضح طلعت، أن المبادرة تصب في صالح مشتري الوحدات العقارية، وليس في صالح المطورين.

وأضاف الرئيس التنفيذي لأكبر شركة عقارية بالبورصة المصرية: "المبادرة سوف تساعد على تنشيط السوق، وسوف يتحسن وضع السوق العقاري في 2020، مقارنة بالعام الحالي 2019، سواء من جهة الأسكان المتوسط أو فوق المتوسط". 

وأعلن البنك المركزي عن مبادرة التمويل العقاري بقيمة 50 مليار جنيه توجه المتوسطي الدخل بفائدة 10% متناقصة، بحيث لا تزيد مساحة الوحدة السكنية عن 150 مترا والقيمة عن 2.25 مليون جنيه.

وعن رأيه في نظام تخصيص الأراضي، قال هشام طلعت مصطفى، إن النظامين جيدين سواء المشاركة مع الدولة أو نظام التخصيص المباشر.

جاءت تصريحات هشام طلعت مصطفى، على هامش افتتاح مكتب لهيئة الشهر العقاري بمدينة الرحاب، مؤكدا على أهمية وجود مكتب للشهر العقاري بمدينة الرحاب.

وأضاف هشام طلعت مصطفى أنه  "يجب على المدن المتكاملة أن تتيح جميع الخدمات للسكان، من نوادي ومدارس ومستشفيات، وتحرص على تحسين تقديم الخدمات بشكل مميز يتيح للمواطن حياة كريمة، وهذا ما تسعى له مجموعة طلعت مصطفى ، حيث تعمل حاليا على إتاحة تطبيقات المدن الذكية، بتقديم خدمات متعددة في الأمن والتطبيقات الذكية بأشكال متعددة كإدارة المدينة ككل وصول الخدمات للمواطن وحل مشاكله".

 

هشام طلعت مصطفى (1)
 
هشام طلعت مصطفى (2)
 
هشام طلعت مصطفى
 

 


هشام طلعت مصطفى

طلعت مصطفى

شهر عقاري بمدينتي

مجموعة طلعت مصطفى

مدينتي

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