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نيابة قليوب تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مخزن سباكة

الخميس، 12 ديسمبر 2019 12:46 ص
نيابة قليوب تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مخزن سباكة حريق -أرشيفية
فريق المحافظات

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انتقل فريق من النيابة العامة بقليوب لموقع حريق شب بمخزن أدوات صحية وسباكة ،وأمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق،وتشكيل لجنة من مسؤولي مجلس مدينة قليوب لتقدير حجم خسائر الناتجة عن الحريق

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بمخزن ادوات صحية وسباكة بمدينة قليوب.

علي الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتبين أن المخزن مكون من 7 طوابق علي مساحة 500 مترا ،وان الحريق نشب بالطابق السابع وهو علي مساحة 100 مترا ،تم الدفع ب5 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق

 


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