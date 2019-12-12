نيابة بنى سويف تأمر بإيداع قطع أثرية عثرت عليها "الصحة " بمخزن الاثار

كتب فريق المحافظات

أمرت النيابة العامة بمحافظة بنى سويف إيداع القطع الأثرية التى عثرت عليها حملة لمديرية الصحة بمحافظة بنى سويف داخل مركز خاص للغسيل الكلوى داخل المخزن الأثرى بمدينة اهناسيا.

واكتشفت اللجنة التى أمرت النيابة العامة بمحافظة بنى سويف بتشكيلها من إدارة الآثار بالمحافظة اثرية، 45 قطعة عملة صغيرة الحجم من المعدن تعود للعصر البطلمي، و46 قطعة عملة من المعدن متوسطة الحجم تتراوح متوسط قطرها 2 سم، تعود للعصر البيزنطى، و31 قطعة عملة مختلفة الحجم ترجع للعصر الرومانى، وتبين ان هناك صندوق خشبيى مفكك الى اجزاء وفى حالة سيئة وبه كسور وشروخ وعليه نقوش ويرجع للعصر الروماني.

كما كشفت اللجنة وجود 3 ثماثيل خشبية تمثل هيئة ادمية وتمثال خشبى متوسط الحجم وهو على هيئة ادمية بالوضع الاوزيرى به شروخ كثيرة وترجع للعصر المتاخر وقناع يمثل وجه رجل ذو شعر اسود يعود للعصر اليونانى، و6 وجوه خشبية بها بعض الالوان مختلفة المقاسات ويرجع للعصر المتأخر، تابوت خشبى مكون من جزئين له غطاء وقاعدة عليه بعض الكتابات الهيروغلفية يرجع للعصر المتاخر.

بالإضافة إلى 157 حبات من عقد زرقاء اللون حديث الصنع غير اثرية وعقد اخر مكون 44 حبة حديث الصنع غير اثرية و44تمثال مقلد لتماثيل صغير ومتوسط الحجم وتمثال على شكل راس ادمى تبين انه من الجبس غير اثرى ، وجزء صغير من الفخار حديث الصنع وغير اثرى و9 ثماثيل من الخشب مختلفة الاحجام والاشكال غير اثرية ، و13 عملة معدنية غير اثرية ، وتمثال من الخشب لسيدة عليها الوان حديثة وتمسك بيدها طائر غير اثرى و5 اوانى من النحاس حديثة الصنع وتمثال من النحاس ولوحة من الجبس عليها كتابات ونقوش و14 تمثال جبس مختلف الاشكال والاحجام حديث الصنع وراس من الجبس حديث الصنع وغير آثرية .

وفاجئت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة العلاجي بالمديرية والدكتور بسام رونز مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، عدد من المنشآت الطبية الخاصة، اليوم، داخل مركز ومدينة الفشن، لمتابعة مدى التزام تلك المنشآت بتعليمات التشغيل والتراخيص، وتطبيق اشتراطات مكافحة العدوى."