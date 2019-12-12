نقيب المحامين: قبول خريجى التعليم المفتوح بالنقابة "على جثتى"

القليوبية إبراهيم سالم

قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن هناك صحوة كبرى شهدتها النقابة منذ عام 2016، وتستمر حتى الآن، شارك بها كل المحامين المشتغلين والذين يهتمون بمصلحة نقابتهم ومهنتهم، فكانوا قدوة للجميع وخاصة الشباب الجدد المنضمين للنقابة، موضحا أن مما كشفته تنقية للجداول هو وجود أشخاص خارج البلاد منذ ما يزيد عن 40 عاما، يطالبون بحقهم بالمعاش، متابعا: "بأى حق يمكن تجديد الكارنيه له".

وأضاف نقيب المحامين خلال كلمته بمشاركته لقاء محامىّ القليوبية بمقر نقابة شمال القليوبية ببنها تحت شعار "المحاماة شبابها قادة وشيوخها حكماء"، أنه لا يقبل الفوز بمنصب نقيب المحامين مقابل أصوات من خارج المحامين المشتغلين بالمهنة، موضحا: "بئسا لمن يأتي على غير أصوات هؤلاء الممثلين لنقابتهم، وعلى جثة سامح عاشور أن يتم قبول الحاصلين على التعليم المفتوح للالتحاق بالنقابة، والنقابة أفضل من أي هيئة في مجالها".

وتابع "عاشور" أن النقابة بعد الانتهاء من معركة تنقية الجداول وإلغاء قبول الحاصلين على التعليم المفتوح تتلقي الشكر من الهيئات القضائية وكليات الحقوق بالجامعات المختلفة، وهذا يؤكد أننا بدأنا السير على الطريق الصحيح لبدء جني الثمار، موضحا: "كفاية تلقيح كلام على الفيس بوك حول الميزانية، وكل اللي هيكتب لمجرد الشو بدون مستندات مش هسيبه، واللي معاه دليل يقدمه للنيابة وأنا معاه".

وأشار "عاشور" إلى أن النقابة تسعي إلى تعظيم الحماية للمحامين أكثر من الفترات السابقة وامتدت إلى حمايته امام النيابة العامة وأقسام ومراكز الشرطة، وتم هذا في نقابة المحاماة، منوها إلى أنه ابتداء من 2021 سيبدأ عمل أكاديمية المحاماة يقوم المحامي بالدراسة بها لمدة عامين، ويعقبها امتحان تحريري، وسيصبح الالتحاق بنقابة المحامين أصعب من الالتحاق بالنيابة العامة.