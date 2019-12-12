نقابة القراء تحيل 4 للنيابة لعدم إلتزامهم بأحكام التلاوة والخلط فى الآيات

قال محمد الساعاتى المتحدث الرسمى لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم: إن مجلس نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم برئاسة الشيخ محمد محمود الطبلاوى (نقيب القراء)، قد شهد جلسة هامة، ترأسها الشيخ محمد صالح حشاد- نائب النقيب، شيخ عموم المقارئ المصرية - وحضرها الشيخ محمود الخشت الأمين العام والشيخ صديق المنشاوى أمين الصندوق وجميع أعضاء مجلس الإدارة.

و تناولت الجلسة العديد من الموضوعات الهامة منها تعديل قانون النقابة الجديد، كما تم طرح موضوع الساعة المتعلق بالقراء المخالفين الذين تم التنبيه عليهم بالحضور بعدما تم تحويلهم للنائب العام صوت وصورة، وبكل أسف لم يستجيبوا وتخلفوا عن حضور الجلسة.

وقال الشيخ حشاد: لقد أضاع هؤلاء على أنفسهم فرصة عظيمة بعدم حضورهم، فقد كان مجلس النقابة ينوى العفو عنهم إذا حضروا، بعد أخذ التعهدات عليهم بعدم الرجوع إلى ما يقومون به أثناء تلاواتهم التى تدينهم أمام الرأى العام وخاصة من المتخصصين فى القرآن الكريم وعلومه وعلوم القراءات، ولكنهم فى هذه الحالة – عدم حضورهم - جعلوا المجلس يرفع يده عن القضية، مكتفيا بما سيقرره النائب العام، وسيظل المجلس يطارد من هم على شاكلتهم، وسنقف لهم بالمرصاد.

وأكد الشيخ حشاد، أن الله تعالى حفظ كتابه من التحريف والتلاعب، ونحن أيضا حبانا المولى بأن نكون من أهل القرآن، وشرفنا بأن جعلنا من الحراس عليه، ونحن ماضون فى مطاردة أمثال هؤلاء الذين لا يراعون قدسية هذا الكتاب المقدس" القرآن الكريم"، وسنقف بالمرصاد لهم ما دمنا على قيد حتى آخر نفس فى حياتنا.

كان حاتم مقلد المستشار القانونى للنقابة قد تقدم بالفعل بشكاوى للنائب العام جاء فيها:"السيد المستشارالنائب العام. بعد التحية، أتشرف بعرض الآتى:حيث أنه طبقا للمادة (4) فقرة (أ)، (ج) من القانون المنشأ للنقابة والتى تنص على النهوض بمستوى حفظ وتعليم القرآن الكريم والإلتزام بقواعده وأحكام التلاوة، وحيث أنه نما إلى علم النقابة أن هناك بعضا من الذين يتلون القرآن بطريقة مخالفة فى العامة وعلى الملأ فى جموع الناس رغم التنبيه عليهم مرارا وتكرارا، إلا أنهم لم يلتزموا، الأمر الذى معه تتقدم النقابة إلى معاليكم لاتخاذ الإجراءات القانونية حفاظا على تعاليم وأحكام تلاوة القرآن الكريم.

وتقدمت النقابة ببلاغها حول الإصرار على عدم الإلتزام بأحكام تلاوة القرآن والخلط والتركيب فى آياته لاتخاذ اللازم قانونا ضد كل من: ممدوح إبراهيم عامر المقيم فى شارع الجمهورية أعلى صيدلية اللقانى بمدينة دمنهور محافظة البحيرة، والشيخ جابر يحيى محمود عثمان المقيم فى شارع رزق عبد الله الحبشى – حلوان – القاهرة، و أحمد عودة عمرو عودة المقيم فى 13 شارع طاحونة الهواء – آخر77 – البساتين القاهرة، و هشام سمير عنتر المقيم فى دماط – قطور غربية.



