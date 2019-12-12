نصاب أوهم سيدة عبر فيس بوك باستخراج رخصة قيادة سيارة لها مقابل 1450 جنيه

كتب سليم على

اعترف عاطل أمام نيابة بولاق أبو العلا، بقيامه بإنشاء صفحة بموقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك )، قام خلالها بالنصب والاحتيال على إحدى السيدات، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات استخراج رخصة القيادة الخاصة بها.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم مباحث المرور، بلاغا يفيد بأن إحدى المواطنات، حاصلة على بكالوريوس مقيمة بدائرة قسم شرطة قصر النيل، تشكو من قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة بموقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك ) وإيهامها بقدرته على إنهاء إجراءات استخراج رخصة قيادة لها بوحدة تراخيص مرور بولاق والجزيرة الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق نظير تحصله منها على مبلغ مالى قدره (1450جنيها).

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وبالتنسيق مع المبلغة تم مجاراة المتهم والاتفاق معه على التقابل بوحدة المرور، لاستلام المبلغ المالى المتفق عليه، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت مباحث المرور من ضبطه، اثناء حضوره لاستلام المبلغ المالى، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، وعُثر بحوزته على مبلغ مالى قدره 500 جنيه.