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" نشيط السياحة بالإسكندرية" تنظم سلسلة ندوات لتنمية الوعى السياحى للطلاب

الخميس، 12 ديسمبر 2019 05:37 م
" نشيط السياحة بالإسكندرية" تنظم سلسلة ندوات لتنمية الوعى السياحى للطلاب جانب من الندوة
الإسكندرية جاكلين منير

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نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية ، برئاسة  محمد سعد  مدير عام الهيئة، اليوم أولى ندوات الوعي السياحي لطلاب المدارس بمدرسه نبوية موسى الثانوية.

يأتى ذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة  ومديرية التربية والتعليم لرفع الوعي السياحي بين طلاب المدارس بالإسكندرية، حيث يهدف برنامج الوعى السياحى لطلاب المدارس إلى رفع وتنمية الوعى السياحي والأثري وبث روح الانتماء والوطنية لدى الطلاب منذ النشء ونشر الوعى بأن محافظة الاسكندرية تزخر بأماكن اثرية وسياحية تمثل حضارات مختلفة يجب التعرف عليها والافتخار بها، وأكد الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالإسكندرية على أنه سوف تتوالى الندوات على مستوى إدارات التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية.

وقد تم تقديم هدايا للطالبات المتميزات خلال الندوة وعرض فيديو سياحى عن الإسكندرية يشمل الأماكن السياحية والأثرية والثقافية والمزارات الدينية والأماكن الترفيهية بالإسكندرية وتناول الحضور محاور أهمية السياحة فى تقدم مصر.

جاءت الندوة بحضور محمد سعد رئيس هيئة تنشيط السياحة والدكتورة  ايمان شرف مدير عام إدارة وسط التعليمية وأعضاء بيت العائلة المصري ، وفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الجمل أمين عام بيت العائلة المصري و القس إبرام عضو بيت العائلة المصري و محمد نبيل  مدير عام منطقة آثار الاسكندرية وجيهان مديرة مدرسة نبوية موسى الثانوية بنات و رحاب الخولى  ممثلة عن المجتمع المدنى.

 

 


الاسكندرية

تنشيط السياحة

المناطق الاثرية

سياحة الاسكندرية

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