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الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:54 م
خالد صلاح
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موجز المحافظات.. أمطار غزيرة ورعدية.. وتوقف حركة الملاحة والصيد بالبحيرة وكفر الشيخ

الخميس، 12 ديسمبر 2019 09:54 م
موجز المحافظات.. أمطار غزيرة ورعدية.. وتوقف حركة الملاحة والصيد بالبحيرة وكفر الشيخ شفط المياه من شوارع الغربية

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نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الخميس، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

طقس سيئ يضرب المحافظات.. أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة والجيزة.. توقف حركة الملاحة والصيد بالبحيرة وكفر الشيخ.. وإغلاق بوغاز رشيد.. والمحافظون يرفعون الطوارئ.. صور

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أمطار رعدية غزيرة تضرب الإسكندرية.. غرق بعض مناطق الكورنيش والمنتزه الأكثر تضررا.. الأحياء تكثف أعمال شفط المياه.. والمحافظ يرفع حالة الطوارئ.. ويشدد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لمزيد من السيولة المرورية

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صور.. أمطار رعدية ورياح شديدة تضرب محافظة الغربية

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اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية

 

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