موجز المحافظات.. أمطار غزيرة ورعدية.. وتوقف حركة الملاحة والصيد بالبحيرة وكفر الشيخ

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الخميس، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

طقس سيئ يضرب المحافظات.. أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة والجيزة.. توقف حركة الملاحة والصيد بالبحيرة وكفر الشيخ.. وإغلاق بوغاز رشيد.. والمحافظون يرفعون الطوارئ.. صور





أمطار رعدية غزيرة تضرب الإسكندرية.. غرق بعض مناطق الكورنيش والمنتزه الأكثر تضررا.. الأحياء تكثف أعمال شفط المياه.. والمحافظ يرفع حالة الطوارئ.. ويشدد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لمزيد من السيولة المرورية





صور.. أمطار رعدية ورياح شديدة تضرب محافظة الغربية





محافظ المنوفية يحيل واقعة مصرع طالب صعقاً بالكهرباء للنيابة العامة



اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية

صور.. المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون يزرن شرم الشيخ لتنشيط السياحة





132 ألف سيدة بشمال سيناء تستفيد من مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة



اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

السفير الأمريكى ونائب وزير التعليم يتفقدان مدرسة الطاقة الشمسية بأسوان



جانب من زيارة مدرسة الطاقة الشمسية بأسوان

19 فنانا تشكيليا من دول العالم ينشدون ألحان المحبة فى ملتقى الأقصر الدولى للتصوير.. نجوم الفن يجسدون تاريخهم الفنى على لوحات الملتقى.. و"التنمية الثقافية": يعزز قوة مصر الناعمة فى ريادتها الحضارية





استبعاد مدير مستشفى بسيون بالغربية ورئيسة التمريض بسبب الإهمال