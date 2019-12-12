موجز الحوادث.. الإفراج عن 456 سجينا بعفو رئاسى وشَرطى

نشر قسم الحوادث، بموقع اليوم السابع، اليوم الخميس، عدد من أخبار فعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد أبرزها فى السطور التالية:
الإفراج عن مسجونين - أرشيفية
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