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موجز الاقتصاد: تراجع معدلات استهلاك الغاز الطبيعي إلى 3 ملايين و950 ألف طن في سبتمبر الماضي

الخميس، 12 ديسمبر 2019 10:23 م
موجز الاقتصاد: تراجع معدلات استهلاك الغاز الطبيعي إلى 3 ملايين و950 ألف طن في سبتمبر الماضي وزير البترول
كتب أحمد حسن

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شهد اليوم الخميس 12-12-2019 عددا من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية وكان من أهمها تصريحات وزير البترول المتعلقة بعدد المشروعات التى تم تنفيذها خلال الأربع سنوات الماضية والتى بلغت  29 مشروع باستثمارات تخطت الـ27 مليار دولار ، كما تضمنت تصريح لمنظمة السياحة العالمية والتى أكدت فيه ،  1.1 مليار سائح حول العالم خلال التسعة أشهر الأولى من 2019

 

وزير البترول: نفذنا 29 مشروعا خلال 4 سنوات باستثمارات27.3 مليار دولار

 

157 مليون 715 الف و 940 جنيه إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية

 

السياحة العالمية: 1.1 مليار سائح حول العالم خلال التسعة أشهر الأولى من 2019

 

طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتجاوز أعلى مستوى فى عامين

 

هشام طلعت مصطفى: السوق العقاري ستتحسن في 2020 بدعم من مبادرة الـ50 مليار جنيه

 

الإسكان: تنفيذ 11 مشروع مياه وصرف بمحافظة الإسماعيلية بتكلفة 823 مليون

 

تراجع معدلات استهلاك الغاز الطبيعي إلى 3 ملايين و950 ألف طن في سبتمبر الماضي

 

 

 


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