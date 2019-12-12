موجز الاقتصاد: تراجع معدلات استهلاك الغاز الطبيعي إلى 3 ملايين و950 ألف طن في سبتمبر الماضي

كتب أحمد حسن

شهد اليوم الخميس 12-12-2019 عددا من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية وكان من أهمها تصريحات وزير البترول المتعلقة بعدد المشروعات التى تم تنفيذها خلال الأربع سنوات الماضية والتى بلغت 29 مشروع باستثمارات تخطت الـ27 مليار دولار ، كما تضمنت تصريح لمنظمة السياحة العالمية والتى أكدت فيه ، 1.1 مليار سائح حول العالم خلال التسعة أشهر الأولى من 2019

وزير البترول: نفذنا 29 مشروعا خلال 4 سنوات باستثمارات27.3 مليار دولار

157 مليون 715 الف و 940 جنيه إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية

السياحة العالمية: 1.1 مليار سائح حول العالم خلال التسعة أشهر الأولى من 2019

طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتجاوز أعلى مستوى فى عامين

هشام طلعت مصطفى: السوق العقاري ستتحسن في 2020 بدعم من مبادرة الـ50 مليار جنيه

الإسكان: تنفيذ 11 مشروع مياه وصرف بمحافظة الإسماعيلية بتكلفة 823 مليون

تراجع معدلات استهلاك الغاز الطبيعي إلى 3 ملايين و950 ألف طن في سبتمبر الماضي