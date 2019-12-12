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منتدى شباب العالم يحتفل بأعياد رأس السنة الميلادية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:42 م
منتدى شباب العالم يحتفل بأعياد رأس السنة الميلادية

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يحتفل منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة هذا العام بأعياد رأس السنة الميلادية، ووجهت إدارة المنتدى الدعوة الى الحضور للاحتفال بأعياد رأس السنة الليلة من خلال المشاركة في فعالية "شجرة رأس السنة"، وذلك من خلال كتابة أمنياتهم للعام الجديد على مصباح مضيء بشجرة رأس السنة، على أن يتم إضاءة جميع المصابيح في آن واحد لتعطي مظهرًا بديعًا وتخلق روحًا مختلفة، هذا وقد أعربت إدارة المنتدى عن خالص أمنياتها لشعوب العالم باستقبال عام ميلادي سعيد مليء بالبهجة وتحقيق الأحلام.

ومنتدى شباب العالم، حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ ،  ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقد انطلق المنتدي في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم؛ .ينطلق منتدى هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما


منتدى شباب العالم

شباب العالم

منتدى الشباب

رأس السنة

اليوم السابع بلس

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منتدى شباب العالم يحتفل بأعياد رأس السنة الميلادية

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