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مقتل 7 عناصر من الحشد الشعبى فى هجوم انتحارى فى سامراء

الخميس، 12 ديسمبر 2019 10:29 م
مقتل 7 عناصر من الحشد الشعبى فى هجوم انتحارى فى سامراء عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/

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لقى 7 عناصر من الحشد الشعبى العراقى، اليوم الخميس، مصرعهم إثر هجوم انتحارى بسيارة مفخخة فى قاطع عمليات سامراء.

وقال المتحدث باسم سراى السلام فى قاطع عمليات سمراء - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن انتحاريا يقود سيارة مفخخة استهدف، عناصر الحشد فى قاطع عمليات سامراء فوج ذى قار؛ ما أسفر عن مصرع 7 من عناصر اللواء الثانى .

من جانبها أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى - فى بيان - بأن انتحاريا يقود سيارة مفخخة استهدف، قوة ضمن قاطع عمليات سامراء؛ مما أدى إلى مصرع 7 وإصابة 3 آخرين من منتسبى الحشد الشعبي.

 


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أخبار العراق

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