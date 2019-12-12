مصطفى مدبولى يلتقى رئيسى وزراء الجابون وغينيا الإستوائية

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

إلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على هامش مشاركته فى منتدى أسوان السلام والتنمية المستدامة فى أفريقيا، والذى يقام بمدينة أسوان رئيسى وزراء الجابون وغينيا الاستوائية لبحث سبل التعاون المشترك.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقفد اليوم الخميس ، بمرافقة الرئيس السنغالى، ماكى سال، مجمع "بنبان" لمحطات الطاقة الشمسية بأسوان، وذلك على هامش مشاركتهما فى منتدى "السلام والتنمية المستدامة فى افريقيا" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحضر جولة التفقد، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذى قدم عرضا وافيا عن المشروع.