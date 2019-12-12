سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مصطفى مدبولى يلتقى رئيسى وزراء الجابون وغينيا الإستوائية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 07:26 م
مصطفى مدبولى يلتقى رئيسى وزراء الجابون وغينيا الإستوائية مصطفى مدبولى يلتقى رئيسى وزراء الجابون وغينيا الإستوائية
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
إلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على هامش مشاركته فى منتدى أسوان السلام والتنمية المستدامة فى أفريقيا، والذى يقام بمدينة أسوان رئيسى وزراء الجابون وغينيا الاستوائية لبحث سبل التعاون المشترك. 
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقفد اليوم الخميس ، بمرافقة الرئيس السنغالى، ماكى سال، مجمع "بنبان" لمحطات الطاقة الشمسية بأسوان، وذلك على هامش مشاركتهما فى منتدى "السلام والتنمية المستدامة فى افريقيا" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وحضر جولة التفقد، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذى قدم عرضا وافيا عن المشروع.
 
 
 
مصطفى مدبولى يلتقى رئيسى وزراء الجابون وغينيا الإستوائية (1)
 

مصطفى مدبولى يلتقى رئيسى وزراء الجابون وغينيا الإستوائية (2)
 

مصطفى مدبولى يلتقى رئيسى وزراء الجابون وغينيا الإستوائية (3)
 

مصطفى مدبولى يلتقى رئيسى وزراء الجابون وغينيا الإستوائية (4)
 

مصطفى مدبولى يلتقى رئيسى وزراء الجابون وغينيا الإستوائية (5)
 

مصطفى مدبولى يلتقى رئيسى وزراء الجابون وغينيا الإستوائية (6)
 

مصطفى مدبولى يلتقى رئيسى وزراء الجابون وغينيا الإستوائية (7)
 

مصطفى مدبولى يلتقى رئيسى وزراء الجابون وغينيا الإستوائية (8)
 

مصطفى مدبولى يلتقى رئيسى وزراء الجابون وغينيا الإستوائية (9)
 

 


رئيس وزراء

غنيا الاستوائية

الجابون

مصر الحكومة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"مركز معلومات مجلس الوزراء" يحتفل باليوم العالمى للتغطية الصحية الشاملة

الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:53 م

جولة لرئيس السنغال ومدبولى وشاكر بمجمع بنبان بأسوان.. ماكى سال يشيد بالمشروع: نموذج يحتذى به.. ورئيس الوزراء يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتنوع مصادر الطاقة الكهربائية لتلبية كافة الاحتياجات التنموية والخدمية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 02:43 م

الحكومة تستجيب لإستغاثة علاج طفل بعملية ترقيع غشاء للمخ

الخميس، 12 ديسمبر 2019 02:03 م

جولة تفقدية لرئيس الوزراء والرئيس السنغالى لمجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان

الخميس، 12 ديسمبر 2019 01:44 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

فيديو ..مصطفى محمد لمنتقديه : "إنتو مش فى دماغي"

فيديو ..مصطفى محمد لمنتقديه : "إنتو مش فى دماغي"

صور.. الزمالك يُسقط بيراميدز 2 / 0 ويصعد للمركز الرابع

صور.. الزمالك يُسقط بيراميدز 2 / 0 ويصعد للمركز الرابع

خليفة حفتر: الجيش الليبى منتصر لا محالة فى معركة طرابلس

خليفة حفتر: الجيش الليبى منتصر لا محالة فى معركة طرابلس

اليوم السابع.. السيسي: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى

اليوم السابع.. السيسي: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى

الحلو حلو لو صاحى من النوم.. شاهد ملكات جمال فرنسا عقب الاستيقاظ

الحلو حلو لو صاحى من النوم.. شاهد ملكات جمال فرنسا عقب الاستيقاظ

السيسى يعلن بختام منتدى أسوان انعقاد منتدى السلام والتنمية سنوياً.. ويؤكد: مستوى المشاركة الإفريقية الرفيع دليل على شعور ممثلى قارتنا بالملكية الإفريقية للمنتدى.. التوصيات تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات

السيسى يعلن بختام منتدى أسوان انعقاد منتدى السلام والتنمية سنوياً.. ويؤكد: مستوى المشاركة الإفريقية الرفيع دليل على شعور ممثلى قارتنا بالملكية الإفريقية للمنتدى.. التوصيات تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات

المقاولون العرب يتصدر جدول الدوري بعد الفوز علي المصري بهدف نظيف

المقاولون العرب يتصدر جدول الدوري بعد الفوز علي المصري بهدف نظيف

موجز الحوادث.. الإفراج عن 456 سجينا بعفو رئاسى وشَرطى

موجز الحوادث.. الإفراج عن 456 سجينا بعفو رئاسى وشَرطى

بومبيو: واشنطن ستفرض عقوبات على أى جهة تقوض مسار السلام بجنوب السودان

بومبيو: واشنطن ستفرض عقوبات على أى جهة تقوض مسار السلام بجنوب السودان

السيسى: منتدى أسوان تناول موضوعات منع الصراعات وحفظ السلام

السيسى: منتدى أسوان تناول موضوعات منع الصراعات وحفظ السلام

السيسى: توصيات منتدى أسوان تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات بأفريقيا

السيسى: توصيات منتدى أسوان تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات بأفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة