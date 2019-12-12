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مصرع 3 وإصابة 21 نزيل إثر حريق بسجن الملز فى السعودية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 03:08 م
مصرع 3 وإصابة 21 نزيل إثر حريق بسجن الملز فى السعودية الشرطة السعودية
كتب محمد جمال

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صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون بالسعودية بأنه عند الساعة الخامسة من فجر اليوم الخميس تعرض الجناح رقم (7) بالإدارة العامة لسجن الملز لحريق، حيث تم على الفور مباشرة الحادثة وإخلاء النزلاء منه وتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

كما تمكن المختصون وبمساندة من الدفاع المدنى من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره للأجنحة والمبانى المجاورة، حيث نتج عن ذلك مصرع 3 أشخاص وإصابة 21 من نزلاء الجناح.

وأكد اللواء الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت أنه تمت مباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله.

 


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