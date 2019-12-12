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مصدر أمنى جزائرى: توقيف 6 أشخاص بعد محاولتهم عرقلة الانتخابات الرئاسية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:20 م
مصدر أمنى جزائرى: توقيف 6 أشخاص بعد محاولتهم عرقلة الانتخابات الرئاسية انتخابات الجزائر
الجزائر /أ ش أ/

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قال مصدر أمنى جزائرى، إنه تم توقيف 6 أشخاص بوسط مدينة قالمة (شمال شرق البلاد) بعد محاولتهم عرقلة الانتخابات الرئاسية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الخميس، عن المصدر الأمنى قوله - إنه من بين الموقوفين سيدة، ومازال جميعهم لدى أجهزة الأمن بالولاية لاستكمال التحقيق وعرضهم لاحقا أمام الجهات القضائية المختصة، موضحا أنه من بين الموقوفين مسجلين جنائيا.

وكانت مجموعة من الأشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و30 عاما، حاولوا تنظيم مسيرة انطلاقا من شارع "سويدانى بوجمعة" بالقالمة للتظاهر ضد إجراء الانتخابات الرئاسية لكن قوات الأمن تدخلت وفرقتهم بطريقة سلمية ومن دون عنف.

 


مصدر أمنى جزائرى

الجزائر

أخبار الجزائر

توقيف 6 أشخاص

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انتخابات الرئاسة الجزائرية

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