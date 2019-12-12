سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مشادة كلامية واشتباك داخل مجلس النواب التركى بسبب بيع مصنع الدبابات لقطر

الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:15 م
مشادة كلامية واشتباك داخل مجلس النواب التركى بسبب بيع مصنع الدبابات لقطر مشادات فى البرلمان التركى
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد مجلس النواب التركى مشادات بين أعضاء حزبى العدالة والتنمية والشعوب الديمقراطى أثناء جلسات مناقشة الميزانية لعام 2020 ، بعدما اجتمعت الجمعية العامة للمجلس برئاسة رئيس المجلس سريا سعدى بيلجيتش لمناقشة ميزانية وزارة العدل ووزارة الدفاع ووزارة المالية لعام 2020.

وانتقد المتحدثون بحزب الشعوب المقراطى سياسة مكافحة الإرهاب التى تتبعها الدولة التركية، ليقوم نواب العدالة والتنمية بالرد عليهم ، ووفقا لوسائل إعلام تركية، شهدت جلسة الجمعية العامة لمجلس النواب التركى أثناء مناقشة الميزانية حالة من التوتر بسبب ذكر موضوع بيع مصنع الدبابات التركى لقطر .

وأضاف النائب عن حزب الشعب الديمقراطى سليمان بلبل:" سوف نحاسبكم على بيع المصنع للقطريين". ليقوم أعضاء العدالة والتنمية بعد ذلك بالرد عليه وحدوث حالة من المشادات والصراخ المتبادل ووصلت حدة النقاش للتدافع بالأيدي حتى تدخل رئيس مجموعة المجلس.

وقال سليمان بلبل نائب حزب الشعب الجمهورى:" تبرعتم  بمصنع الدبابات لقطر. ماتسمونه بالتخصيص هو حرام، وسرقة، تسرقون حق الشعب وتتبرعون به لمؤيديكم".

وأضاف نائب الشعوب الديمقراطى بمحافظة موش منصور أيشيك:" إذا كان هذا المجلس هو من أسس تركيا فينبغى عليه حل مشكلة الأكراد التى التى استمرت لقرن ، والإ فإن الدولة لن تصل لأى مكان بهذه الميزانيات التى تدعى بمزانية الحرب". مذكراً أن الشعبين قد أسسوا الدولة التركية معاً.


تركيا

اخبار تركيا

البرلمان التركى

مصنع اسلحه تركيه لقطر

اخبار قطر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تركيا تنتهك القانون الدولى وترسل اتفاق أردوغان والسراج للأمم المتحدة لإقراره

الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:02 م

رئيس وزراء تركيا السابق داود أوغلو يتقدم بطلب لتأسيس حزب سياسى ينافس أردوغان

الخميس، 12 ديسمبر 2019 03:30 م

تصاعد الغضب الدولى ضد اتفاق "أردوغان- السراج".. الاتحاد الأوروبى: انتهاك للقانون الدولى.. برلمان ليبيا: المواجهة العسكرية مع تركيا قادمة لا محالة.. المجلس الرئاسى: يجب الحجر على السراج لتعريضه المنطقة للخطر

الخميس، 12 ديسمبر 2019 01:00 م

"ماعت": عدد الصحفيين ومعتقلى الرأى فى سجون تركيا وصل لـ 264 ألفا

الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:42 ص

المجلس الرئاسى الليبى: نسعى لعزل السراج بعد توقيعه الاتفاقية مع تركيا

الخميس، 12 ديسمبر 2019 08:42 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتدى شباب العالم يحتفل بأعياد رأس السنة الميلادية

منتدى شباب العالم يحتفل بأعياد رأس السنة الميلادية

استجابة لصحافة المواطن.. الشئون الصحية بالمنيا تنتظر أوراق مستشفى البياضة

استجابة لصحافة المواطن.. الشئون الصحية بالمنيا تنتظر أوراق مستشفى البياضة

درة بإطلالة تونسية مطرزة فى جلسة تصوير جديدة.. وتعلق: امشى بروح حالم

درة بإطلالة تونسية مطرزة فى جلسة تصوير جديدة.. وتعلق: امشى بروح حالم

مستقبل تكنولوجيا المعلومات تجمع "صيني ونيجيرية وسودانية" بمنتدى شباب العالم

مستقبل تكنولوجيا المعلومات تجمع "صيني ونيجيرية وسودانية" بمنتدى شباب العالم

شاهد أجمل أهداف الجولة الثانية بأبطال أفريقيا.. الشحات وبنشرقى الأبرز

شاهد أجمل أهداف الجولة الثانية بأبطال أفريقيا.. الشحات وبنشرقى الأبرز

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

حلوة ومبهجة.. 8 إطلالات لـ جيجى حديد بجلسة تصوير مجلة "فوج"

حلوة ومبهجة.. 8 إطلالات لـ جيجى حديد بجلسة تصوير مجلة "فوج"

الرئاسة التركية تتراجع: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات البحر المتوسط

الرئاسة التركية تتراجع: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات البحر المتوسط

صور.. المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون يزرن شرم الشيخ لتنشيط السياحة

صور.. المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون يزرن شرم الشيخ لتنشيط السياحة

بيقولوا عنى بتنك.. محمد رجب يرقص على أغانى المهرجانات.. فيديو

بيقولوا عنى بتنك.. محمد رجب يرقص على أغانى المهرجانات.. فيديو

آخر "قمر بارد مكتمل" لهذا العقد يصل ذروته بتوقيت "استثنائى"

آخر "قمر بارد مكتمل" لهذا العقد يصل ذروته بتوقيت "استثنائى"

تميم يواصل نهب ثروات القطريين ويشترى منزلا في إسبانيا بـ 17 مليون دولار

تميم يواصل نهب ثروات القطريين ويشترى منزلا في إسبانيا بـ 17 مليون دولار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة