محكمة روسية تأمر بترحيل 5 موظفين بجامعة أمريكية

رويترز

قالت محكمة روسية اليوم الخميس إنها أمرت بترحيل خمسة موظفين بجامعة فى مدينة بوفالو الأمريكية بعد أن أدانتهم بانتهاك شروط الحصول على تأشيرات سفرهم.

وقالت المحكمة التى تقع فى مدينة ريازان، على بعد 200 كيلومتر جنوب شرقى موسكو، إن أفراد المجموعة دخلوا روسيا بتأشيرات سياحية، قابلة للاستخدام عدة مرات، لكنهم ألقوا محاضرة فى جامعة محلية.

وأضافت فى بيان "النشاط لم يتوافق مع الهدف المعلن لدخول الاتحاد الروسي"، وأردفت أن الحكم صدر يوم الثلاثاء، وتابعت المحكمة أن الأشخاص الخمسة غُرِموا ويمكنهم أن يطعنوا على قرار ترحيلهم أمام محكمة إقليمية.

ولم ترد السفارة الأمريكية ولا الجامعة الموجودة فى مدينة بوفالو على طلبات للتعليق، وتوترت العلاقات بين موسكو وواشنطن فى السنوات الأخيرة بسبب مزاعم بتدخل روسى فى السياسة الأمريكية وعدم اتفاقهما بشأن أوكرانيا وسوريا.