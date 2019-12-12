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محكمة تأمر حكومة بلجيكا باستعادة 10 أطفال ولدوا لمقاتلين بتنظيم داعش

الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:19 م
محكمة تأمر حكومة بلجيكا باستعادة 10 أطفال ولدوا لمقاتلين بتنظيم داعش أرشيفية
رويترز

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أمرت محكمة فى بروكسل، الحكومة البلجيكية، اليوم الخميس، بالمساعدة فى جلب 10 أطفال ولدوا فى سوريا لبلجيكيين من مقاتلى تنظيم داعش إلى البلاد.

وقالت المحكمة إن الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 أشهر و7 سنوات، يجب جلبهم إلى بلجيكا في غضون 6 أسابيع. وهم حاليا فى مخيم الهول للاجئين فى شمال شرق سوريا الخاضع لسيطرة الأكراد.

وأوضحت المحكمة أنه إذا لم تلتزم الحكومة بتقديم المساعدة القنصلية والوثائق الإدارية للأطفال ستُغّرم 5000 يورو (5511 دولار) عن كل طفل يوميا.

وقال وزير العدل البلجيكي كوين جينس لمحطة إذاعة عامة إن الحكومة مستعدة لاستعادة الأطفال إذا لم تكن مضطرة لجلب أمهاتهم معهم.

وفي الشهر الماضي طلبت المحكمة من الحكومة استعادة امرأة كان زوجها يقاتل في صفوف التنظيم المتشدد وطفليها خلال 75 يوما.


داعش

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اطفال الدواعش

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