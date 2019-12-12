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محافظ بنى سويف يزور منطقة كوم أبوراضى ..ويؤكد :لن أدخر جهدا للإستثمار

الخميس، 12 ديسمبر 2019 06:16 م
محافظ بنى سويف يزور منطقة كوم أبوراضى ..ويؤكد :لن أدخر جهدا للإستثمار الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف إن ملف الاستثمار فى مقدمة أولوياته، مؤكدا على متابعته تفاصيل القطاع بدقة، للوصول إلى تصور عملى يتم تنفيذه من خلال فريق عمل متكامل للدفع بكافة الجهود التى تهدف لتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمار.

تابع أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات النوعية للنهوض بالقطاع من خلال العديد من المحاور أهمها: تذليل كافة معوقات القطاع وتحدياته ،والعمل على توفير مناخ ملائم وتحفيزى لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ،مشيرا إلى أنه سيسير من خلال هذه المحاور للدفع بقطاع الاستثمار الذى يوفر فرص العمل لشبابنا، ويدعم الاقتصادى القومى وخطة الدولة للتنمية المستدامة .

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الخميس لمنطقة كوم أبوراضى الصناعية بمركز الواسطى، والتى تفقد خلالها منطقة الغابة الشجرية ،وكلف المسؤولين بإعداد تقرير مفصل عن الوضع القائم بالتنسيق مع الجهات المعنية ،لتنفيذ الإجراءات المناسبة بخصوص أشجار الغابة ،وخطة الاستغلال الأمثل للمساحة التى تصل إلى 500 فدان، بما يدعم الاستثمار بالمنطقة، إذ وجه المحافظ مدير المنطقة بسرعة إيجاد الحلول غيرالتقليدية لتحسين مستوى النظافة بالمنطقة الصناعية التى تعتبر أكبر منطقة بالمحافظة وتحوى عدد من المصانع العالمية ،على أن يتم التنسيق والتعاون مع جمعية المستثمرين لتضافر الجهود للارتقاء بالمستوى العام للنظافة ، بجانب التعاون فى حل مشكلاتها بالتعاون مع المحافظة والوزارات والجهات المعنية.

وناقش محافظ بنى سويف مع مدير المنطقة عددا من المشكلات والتحديات التى تواجه المنطقة ،فى قطاعات المرافق والصرف الصحى والصناعى والحماية المدينة وتوفير نقاط شرطة وغيرها، و شدد المحافظ أنه لن يدخر جهد وسيتابع مستجدات هذه الملفات مع وزارة الاستثمار والهيئات المختصة،مع ضرورة الوصول لتصور متكامل تتضافر فيه كافة الجهود سواء الحكومية أو القطاع الخاص للنهوض بالمنطقة ،حيث ذلك سيعود نتائجه الايجابية على الجميع.

 

 

 


بنى سويف

محافظ بنى سويف

منطقه كوم أبوراضى الصناعيه

دعم الاستثمار

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