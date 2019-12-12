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محافظ بنى سويف يحيل مشرفى النظافة بمستشفى الواسطى للتحقيق

الخميس، 12 ديسمبر 2019 06:44 م
محافظ بنى سويف يحيل مشرفى النظافة بمستشفى الواسطى للتحقيق الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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قرر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف إحالة مشرفى النظافة بمستشفى الواسطى المركزى للتحقيق ،وذلك على خلفية ما لاحظه من تقصير فى أداء العمل وتدنى مستوى النظافة العامة بالمستشفى ،مشدداً على أهمية إتباع كافة إجراءات مكافحة العدوى والاهتمام بالنظافة الدورية للمستشفى الذى يقدم خدمة حيوية تتعلق بصحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الخميس للمستشفى المركزي، لمتابعة مستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمرضى والمترددين عليها، حيث تفقد عددا من أقسام المستشفى، والتى شملت الاستقبال والطوارئ والغسيل الكلوى والصيدلية وغيرها من الأقسام.

أبدى محافظ بنى سويف عددا من الملاحظات التى أمر بسرعة تلافيها، وإعداد تقرير بالحلول المقترحة للمشكلات التى تتطلب تدخل وزارة الصحة أو الوزارات والجهات المعنية، للتواصل المباشر معهم، مؤكدا على أن أجهزة الحكومة تعمل بأكملها كفريق عمل واحد، مشيرا إلى الاستجابة السريعة من الوزراء الذين يتواصل معهم بشأن بعض المشكلات القائمة أو الطارئة.

وشدد المحافظ على أهمية إعداد تقرير مفصل عن احتياجات دعم الخدمة الصحية بالمستشفى ،قائلا للطاقم الطبى بالمستشفى "مش هنتتظر جولة من المحافظ أو الوزير حتى نعرف متطلبات واحتياجات المستشفى، بل يجب المبادرة والمطالبة، والدولة لا تدخر جهدا فى هذا المجال، والمهم نعرف احنا عايزين إيه، وبعد كدة نقدر نتعاون ونتكاتف بجانب دعم الحكومة لتوفيره ".

وأكد محافظ بنى سويف فى بيان له اليوم على أهمية تضافر كافة الجهود للعمل سوياً لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لجميع مواطنى المحافظة والعمل على توفير جميع الإمكانيات بالتنسيق مع القطاع الحكومى والمجتمعي، خاصة وأن القطاع الصحى له أولوية كبيرة فى مخططات العمل خلال الفترة القادمة للعمل على تحسينه وتقديم خدمات طبية تليق بالمواطنين.

 

 


بنى سويف

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مستشفى الواسطى

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