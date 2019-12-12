محافظ القليوبية يحيل مدير الشئون الإدارية للتحقيق.. ويوجه بتطوير مكتب "مشروعك"

وبدأ محافظ القليوبية جولته بتفقد مجلس مدينة قها لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من سير العمل والإنضباط داخل الإدارات التابعة للمجلس حيث تفقد مكاتب وإدارات المجلس واستاء من بعض الملاحظات الخاصة بالنظام الإداري فقام بتحويل مدير الشئون الإدارية للتحقيق فورا، كما وجه بتطوير مكتب مبادرة مشروعك الخاص بتوفير وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع البنوك، كما أمر بالتسهيل على الشباب والإعلان عن المشروع على موقع المحافظة وموقع مجلس المدينة لزيادة عدد المتقدمين من الشباب.

كما تفقد الهجان إنشاءات المركز التكنولوجي الجاري إنشاؤها بمدينة قها لخدمة المواطنين بنظام الشباك الواحد والذي تم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة لتغطية كل مجالس المدن بالمراكز التكنولوجية للتسهيل على المواطنين في إنهاء التراخيص التي يحتاجون إليها.

كما توجه محافظ القليوبية لتفقد مستشفى قها المركزي الجاري إنشاؤها بتكلفة 80 مليون جنيه حيث تم الإنتهاء من جميع الأعمال وتم توريد 60 % من الأجهزة وتم توريد تم 11 جهاز غسيل كلوي، ثم قام بالمرور على غرف الولادة القيصرية والطبيعية والعمليات وغرف العناية المركزة والحضانات.

كما تأكد المحافظ بنفسه من إتمام التعاقد مع الطاقم الطبي اللازم لتشغيل المستشفي حيث قامت مديرية الصحة بعقد بروتوكول تعاون مع مستشفي بنها الجامعي ومستشفي بنها التعليمي للتعاقد مع الأطباء الإستشاريين في مجال جراحة المخ والأعصاب والطوارئ لسد العجز وتنفيذ التعاقد فور تشغيل المستشفي.

وأضاف محافظ القليوبية، أنه تم اختيار مستشفى قها المركزي ضمن خطة وزارة الصحة لرفع كفاءة وتطوير عدد 31 مستشفى "المشروع القومي لتطوير المستشفيات" وتتكون المستشفى من 5 طوابق أرضي + 4 أدوار بإجمالي مساحة 8000 م2 وتحتوي المستشفي علي عدد 108 سرير" 66 سرير إقامة + 6 سرير ملاحظة عزل + 7 سرير عناية مركزة + 12 حضانة + 11 غسيل كلوي + 3 عمليات + 1 ولادة طبيعية + 2 مناظير ".