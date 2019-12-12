محافظ القليوبية يحيل مدير الشئون الإدارية للتحقيق.. ويوجه بتطوير مكتب "مشروعك"

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولة تفقدية بمدينة قها للوقوف علي الخدمات والالتقاء بالمواطنين للتعرف علي مشاكلهم بالإضافة إلى متابعة المشروعات الجاري تنفيذها لدفع الأعمال والوقوف علي نسب التنفيذ وتذليل أي عقبات تعترض تلك المشروعات.
وبدأ محافظ القليوبية جولته بتفقد مجلس مدينة قها لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من سير العمل والإنضباط داخل الإدارات التابعة للمجلس حيث تفقد مكاتب وإدارات المجلس واستاء من بعض الملاحظات الخاصة بالنظام الإداري فقام بتحويل مدير الشئون الإدارية للتحقيق فورا، كما وجه بتطوير مكتب مبادرة مشروعك الخاص بتوفير وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع البنوك، كما أمر بالتسهيل على الشباب والإعلان عن المشروع على موقع المحافظة وموقع مجلس المدينة لزيادة عدد المتقدمين من الشباب.
كما تفقد الهجان إنشاءات المركز التكنولوجي الجاري إنشاؤها بمدينة قها لخدمة المواطنين بنظام الشباك الواحد والذي تم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة لتغطية كل مجالس المدن بالمراكز التكنولوجية للتسهيل على المواطنين في إنهاء التراخيص التي يحتاجون إليها.
كما توجه محافظ القليوبية لتفقد مستشفى قها المركزي الجاري إنشاؤها بتكلفة 80 مليون جنيه حيث تم الإنتهاء من جميع الأعمال وتم توريد 60 % من الأجهزة وتم توريد تم 11 جهاز غسيل كلوي، ثم قام بالمرور على غرف الولادة القيصرية والطبيعية والعمليات وغرف العناية المركزة والحضانات.
كما تأكد المحافظ بنفسه من إتمام التعاقد مع الطاقم الطبي اللازم لتشغيل المستشفي حيث قامت مديرية الصحة بعقد بروتوكول تعاون مع مستشفي بنها الجامعي ومستشفي بنها التعليمي للتعاقد مع الأطباء الإستشاريين في مجال جراحة المخ والأعصاب والطوارئ لسد العجز وتنفيذ التعاقد فور تشغيل المستشفي.
وأضاف محافظ القليوبية، أنه تم اختيار مستشفى قها المركزي ضمن خطة وزارة الصحة لرفع كفاءة وتطوير عدد 31 مستشفى "المشروع القومي لتطوير المستشفيات" وتتكون المستشفى من 5 طوابق أرضي + 4 أدوار بإجمالي مساحة 8000 م2 وتحتوي المستشفي علي عدد 108 سرير" 66 سرير إقامة + 6 سرير ملاحظة عزل + 7 سرير عناية مركزة + 12 حضانة + 11 غسيل كلوي + 3 عمليات + 1 ولادة طبيعية + 2 مناظير ".
ومن جانب آخر، وجه محافظ القليوبية بالدفع بمعدات وسيارات شفط المياه للشوارع والطرق والمحاور الرئيسية والأنفاق لتحقيق السيولة للحركة المرورية، حيث أكد المحافظ على المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، و الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الإزالة السريعة لأى آثار للأمطار من الشوارع والاهتمام بمطالع ومنازل الكباري والأنفاق .
كما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ومجالس المدن بالدفع بمعداتهم إلى أنفاق المنشية بمدينة بنها ونفق سندنهور بمركز بنها ونفق الحدادين بمدينة طوخ وأسفل الكباري بمدينة قها مع بداية سقوط الأمطار لتلاشي أى تجمعات تتسبب فى إعاقة الحركة المرورية.
في سياق متصل أجرى المحافظ، جولة تفقدية لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع والوقوف على مستوى الأداء وسرعته، موجها برفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وجميع مجالس المدن والأحياء والوحدات القروية، لتلقي شكاوى المواطنين بأماكن تجمع المياه لسرعة التحرك لها وإزالتها فورا.
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